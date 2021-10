Ben Affleck a pu terminer sa carrière en tant que Batman sur une bonne note, se sentant beaucoup mieux à propos de son temps passé en tant que chevalier noir après avoir repris le rôle de Le flash. Après avoir fait ses débuts au DCEU en Batman v Superman : L’Aube de la justice, Affleck est revenu en tant que Batman pour le film croisé de super-héros Ligue des justiciers. Ce film est tristement célèbre pour sa production tumultueuse résultant de la prise de fonction de Joss Whedon en tant que réalisateur lorsque Zack Snyder a démissionné.

Après sa version de Le Batman fini par plier, il semblait que Ben Affleck a été terminé en tant que Batman du DCEU. Cela a changé grâce à Andy Muschietti, dont le prochain film Le flash ramène Batfleck pour ce qui pourrait être sa dernière apparition. Parlant de son retour, Ben Affleck a expliqué dans une nouvelle interview avec Variety à quel point il était amusant de se glisser dans le Batsuit pour Le flash après la mauvaise expérience qu’il a eue en filmant Ligue des justiciers.

« C’était une très bonne façon de revoir cela car l’expérience précédente avait été difficile. C’était vraiment charmant. Vraiment amusant. J’ai passé un bon moment … Je suis probablement sous un certain bâillon dont je ne suis même pas conscient Je viens probablement de violer et je vais maintenant être poursuivi en justice… J’aime Ezra [Miller] et j’ai eu la chance de voir Jason [Momoa], qui est là-bas [in the UK] fabrication [Aquaman and the Lost Kingdom]. »