Ben Affleck parle d’être « le seul personnage peu attrayant » dans Dazed and Confused

Ben Affleck a deux films dont il fait la promotion cette saison Le réalisateur de George Clooney La barre tendre avec Tye Sheridan dans l’histoire douce-amère du passage à l’âge adulte. Le portrait d’Affleck de l’oncle Charlie, propriétaire d’un bar à Long Island et conseiller, a été salué par les fans et les critiques. Ensuite nous avons Le dernier duel. Le film se déroule au milieu de la guerre de Cent Ans. Basé sur des faits réels, le film dévoile des hypothèses de longue date sur le dernier duel sanctionné par la France entre Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver), deux amis devenus des rivaux acharnés. Ben Affleck incarne le comte Pierre d’Alençon. Le box-office a parlé haut et fort. Bombe. Mais une bombe d’une autre couleur, comme la décrit Affleck.

Alors, qui de mieux pour discuter de ces films critiqués à l'inverse qu'avec son ami de toujours Matt Damon ? Damon a rencontré Ben Affleck pour EW pour discuter de sa carrière du début à la fin. Alors que les deux acteurs ont eu leurs grandes pauses en 1992, et évidemment le discours d'acceptation déchirant aux Oscars pour Chasse de bonne volonté, ils parlent tous les deux de l'inspiration de Richard Linklater au début de leur carrière.







« Il était un modèle pour nous lorsque nous avons regardé autour de nous et pensé pour la première fois : « Peut-être que nous pouvons faire notre propre film », vous savez ? Vous pouvez le faire Chiens de réservoir ou Fainéant ou Commis ou Faire la bonne chose. Les gens travaillaient en quelque sorte en dehors du système, et c’était inspirant.

« Regardez, c'est un groupe de gamins de 19 ans qui tournent des nuits dans une scène de fête au Texas. C'était donc à peine distinguable, l'heure à l'hôtel et l'heure sur le plateau. J'ai appris à connaître Matthew [McConaughey] à ses débuts. Rory [Cochrane], je suis resté ami avec lui, il était dans Argo. Anthony Rapp et Joey Lauren Adams et Renée Zellweger, c'était juste une abondance de richesses. »





« Et puis il a bombardé. Bombardé! Personne n’a vu le film, mais il a reçu de bonnes critiques. Je me souviens qu’il y avait un [former EW film critic] La critique d’Owen Gleiberman disant « Une fois par décennie… » et j’ai pensé que c’était une hyperbole. Mais ça a fini par être vrai, c’est un vrai film culte dont on parle encore et je suis content d’en faire partie. Et encore une fois, j’étais le seul personnage peu attrayant dans un film avec des gens extrêmement attrayants. Donc pas une grande force de carrière. [Laughs] »

Quant à la prétendue « bombe » de Le dernier duel? Matt Damon avait ceci à dire. « Évidemment, ce fut un échec au box-office. Mais il est intéressant de noter que c'est le numéro un sur iTunes. Cela signifie donc qu'il y a is un public, juste un qui ne voulait pas aller au théâtre au milieu d'une pandémie. Qu'est-ce que cela vous fait de sortir avec un autre drame – COVID vient-il d'accélérer quelque chose qui allait prendre 10 ou 15 ans, ou est-ce que cela revient ? »





Affleck est probablement en train de mettre le doigt sur la tête lorsqu’il répond : « Si je devais parier, un drame comme Argo ne serait pas fait en salle maintenant. C’était il n’y a pas si longtemps. Ce serait une série limitée. Je pense que les films dans les cinémas vont devenir plus chers, plus événementiels. Ils seront principalement destinés aux plus jeunes, et principalement à propos de « Hé, je suis tellement dans l’univers Marvel, j’ai hâte de voir ce qui se passe ensuite. » Et il y aura probablement 40 films par an en salles, probablement, tous IP, suites, animés. »

En ce qui concerne les IP et les suites, Le flash sortira aux États-Unis le 4 novembre 2022.





