Ben Affleck ne réalisera pas de nouveau film Batman

Après avoir participé en tant que Batman aux films DC réalisés par Zack Snyder, l’acteur Ben Affleck a confirmé qu’il n’était pas intéressé par la réalisation d’un film du nouvel univers DC de James Gunn.

Dans une interview, Affleck en a profité pour démentir les rumeurs selon lesquelles il réaliserait un film Batman à l’avenir, déclarant qu’il n’avait aucun intérêt à s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur. « Je ne réaliserais rien pour Gunn de DC. Absolument pas », a-t-il déclaré.

L’acteur a déclaré plus tard qu’il n’avait rien contre Gunn, mais qu’il n’avait aucun intérêt à réaliser un film « comme ils le font ». Même ainsi, il a parlé positivement de l’avenir de la franchise, déclarant qu’il était « sûr qu’il allait faire un excellent travail ».

Il y a eu des rumeurs ces derniers mois selon lesquelles Affleck réaliserait un film solo de Batman, car il a exprimé son intérêt pour le projet et a réalisé des films acclamés par la critique tels que » Argo » et » The Town ». L’acteur apparaîtra bientôt à nouveau en tant que Bruce Wayne dans le film »The Flash », bien qu’il ait précisé que sa participation à l’histoire sera minime.

« J’ai enfin compris comment jouer à Batman, et je l’ai fait sur » The Flash « », a déclaré Affleck. « Pendant les cinq minutes où je suis là, c’est vraiment cool. C’est en grande partie juste le ton. Vous devez comprendre, quelle est votre version de la personne ? Qui est le gars qui correspond à ce que vous pouvez faire ? J’ai essayé de s’adapter à Batman Et au fait, j’aime beaucoup de choses que nous avons faites, en particulier la première. »

Affleck est apparu pour la première fois en tant que Batman dans »Batman v Superman: Dawn of Justice » en 2016, reprenant plus tard le rôle dans les deux versions de » Justice League », ainsi qu’une apparition dans » Suicide Squad ».

Le redémarrage de l’univers DC de James Gunn a empêché de grands acteurs de jouer à nouveau des personnages emblématiques, car en plus d’Affleck cessant d’être Batman, il a également été confirmé que Henry Cavill ne jouera plus Superman, en plus d’annuler un nouveau film de Wonder Woman mettant en vedette gal gadot.

En attendant, nous pourrons voir Affleck dans »The Flash », qui sortira en salles le 16 juin.