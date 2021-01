Ben Affleck jette de l’ombre sur Armageddon, jure que ces types de films sont derrière lui

Ben Affleck a fini de faire des films comme Armageddon. L’acteur se concentre sur des choses plus gratifiantes pour lui-même, par opposition à un projet de pop-corn d’action géant. Cela étant dit, il est toujours prêt à jouer à nouveau à Batman dans Le flash film, qui entrera en production ce printemps. Alors que beaucoup comprendront ne pas vouloir faire de films d’action comme Ben Affleck approche les 50 ans, il y a plus que quelques acteurs qui le maintiennent, comme Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone.

The Way Back est sorti au début de l’année dernière, juste au moment où les cinémas fermaient à cause de la pandémie. Au début, Affleck pensait que c’était un «désastre» et se souvient: «Mon film sort que je veux vraiment que les gens le voient et ils ont fermé les salles de cinéma. Mais ensuite, ils l’ont déplacé directement en streaming.» Après avoir regardé le streaming sous un bon jour, cela a changé la perspective de l’acteur pour ses futurs projets. Il avait ceci à dire.

« Il y avait ce public captif de gens qui sont soudainement à la maison, et je pense que plus de gens l’ont vu qu’il ne serait allé au théâtre. Je pense qu’il faut peser ça. Alors maintenant, la ligne est floue, et je Je cherche juste à faire des choses qui sont personnellement gratifiantes. Je pense que mon Armageddon les jours sont derrière moi. «

Armageddon est un film sur lequel Ben Affleck a parlé de trash plus d’une fois au fil des ans et beaucoup pensent qu’il a choisi le film de Michael Bay de 1998 à dessein en soulignant exactement ce qu’il ne veut plus faire. Le chemin du retour a attiré Ben Affleck parce que c’était un personnage auquel il pouvait s’identifier. Il dit: « Les personnes avec lesquelles vous pouvez vous identifier sont plus intéressantes pour moi parce que je n’ai plus la capacité de faire quelque chose quand je m’ennuie à mi-chemin et que je déteste ça. » Il a poursuivi en disant: « À ce stade de ma carrière, je suis un peu vieux. J’ai 48 ans, donc je ne sais pas combien de temps je serai le » non-25 ans «mec».

En fin de compte, Ben Affleck juge ses projets futurs sur la question de savoir si cela vaut la peine d’être loin de ses trois enfants. « Je ne peux tout simplement pas le faire. Ça ne vaut pas la peine d’être loin de mes enfants. Si je pars en voyage, il vaudrait mieux y avoir quelque chose de vraiment satisfaisant que je pense qu’ils verront à un moment donné, j’espère. les enfants sont comme: « Papa, nous ne voulons pas regarder vos films. » L’acteur a précédemment noté que l’aspect le plus gratifiant de jouer à Batman était qu’il pouvait se présenter à la fête d’anniversaire de son fils en costume complet.

Le flash C’est peut-être la dernière fois que nous voyons Ben Affleck dans un film d’action, à moins que le personnage qu’il joue soit quelqu’un avec qui il peut s’identifier. L’acteur a récemment déclaré qu’il avait «souffert» de Ligue de justice, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir revenir au personnage pour un rôle majeur. Vous pouvez lire le reste de l’interview avec Ben Affleck chez Variety. En prime, vous pouvez consulter Affleck parlant des déchets sur Armageddon à partir du commentaire du DVD ci-dessous.