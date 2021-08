Ben Affleck filmerait des scènes de Batman pour The Flash en septembre

Alors que Batman de Ben Affleck a été aperçu sur le tournage du prochain film DC, Le flash, avec le personnage montré dans plusieurs images conduisant une moto à l’allure brutale, l’acteur lui-même n’a pas encore été repéré sous la cape et le capot. Eh bien, cela va bientôt changer, avec des rapports affirmant qu’Affleck commencera à filmer pour Le flash dès le mois prochain.

Petite pépite pour vous tous. Ben Affleck annonce qu’il se prépare à reprendre le rôle de Batman sur #LeFlashFilm en septembre. pic.twitter.com/IVS7N4IDpT – Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 3 août 2021

Avec l’aimable autorisation d’Umberto Gonzalez de The Wrap, Ben Affleck devrait reprendre le rôle de The Dark Knight en septembre, ce qui fera sans aucun doute hurler d’excitation les fans de Batfleck. Jusqu’à présent, l’étendue de son rôle dans Le flash est en grande partie inconnu, mais des images de tournage récentes ont montré que le Caped Crusader figurera dans une séquence de poursuite dans laquelle il sera à sa poursuite sur une version monstrueuse du Batcycle.

Le réalisateur, Andy Muschietti, a également précédemment offert quelques indices concernant le retour d’Affleck, le qualifiant de « partie très importante de l’impact émotionnel du film », en particulier en ce qui concerne sa relation avec Barry Allen, joué une fois de plus par Ezra Miller. « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry », a ajouté le cinéaste. « Mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là qu’Affleck Batman entre en jeu. »

Le flash présentera au public le multivers DC, en utilisant l’arc de la bande dessinée Point de rupture comme inspiration. Ainsi, il est probable que le film trouvera l’homme le plus rapide vivant dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué par le même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

L’adaptation sera sans aucun doute lâche, Muschietti devrait apporter plusieurs changements en cours de route. L’un de ces changements sera celui du Batman alternatif avec lequel Barry Allen fait équipe. Michael Keaton devrait revenir dans sa version de Bruce Wayne dans le film, avec des images fixes l’ayant prouvé, suggérant qu’il sera la variante de Dark Knight plutôt que le justicier violent de Thomas Wayne. Une nouvelle rumeur émergente a également affirmé que des changements majeurs seraient apportés au méchant, avec Le flash aurait abandonné Eobard Thawne AKA Reverse-Flash en faveur d’une alternative « Dark Version » de Barry Allen lui-même.

Bien que bon nombre de ces changements doivent être officiellement confirmés, ils correspondent certainement à ce que nous savons du film, qui, selon Muschietti, sera « inclusif » en ce qui concerne les franchises précédentes. Le flash est prévu pour sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. La nouvelle du retour de Batman de Ben Affleck nous vient avec l’aimable autorisation de L’Enveloppe Umberto Gonzalez.

Sujets : Flash, Batman