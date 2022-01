Ben Affleck explique enfin pourquoi il a quitté Batman

On pourrait penser qu’être le Caped Crusader serait un concert génial qui rapporterait non seulement des millions de dollars, mais aussi une armée de fans partout dans le monde.

Cependant, le lauréat d’un Oscar a déclaré que la réalité de jouer le héros de Gotham était loin d’être agréable et il a estimé qu’il était temps de raccrocher la cape.

« Je ne pensais pas que c’était intéressant. Et puis des choses vraiment merdiques, des choses horribles se sont produites. Mais c’est à ce moment-là que je me suis dit, je ne vais plus faire ça. »