Ben Affleck et son fils Samuel font monter la pression pour annoncer le NBA All-Star Celebrity Game

Ben Affleck et son fils de 10 ans forment une équipe d’étiquettes bruissantes.

L’acteur et son fils, Samuel Affleck, se sont rendus sur le terrain le 17 février pour le Ruffles NBA All-Star Celebrity Game 2023, où ils ont présenté les formations de départ pour les équipes en duel.

L’acteur primé aux Oscars a utilisé une voix tonitruante pour annoncer les joueurs vedettes de la soirée alors qu’ils rejoignaient le terrain de la Vivint Arena de Salt Lake City, dans l’Utah. Pendant ce temps, son fils occasionnellement est intervenu pour annoncer également les noms de joueurs avec son propre sens de l’enthousiasme.

Les spectateurs et les fans du All-Star Celebrity Game ont partagé les commentaires des deux apparitions sur le terrain des deux Afflecks sur Twitter.

« Ben Affleck et son fils annonçant le match des étoiles des célébrités sont en fait TRÈS mignons », a déclaré l’un d’eux. fan du moment a fait remarquer.

De leur apparence réussie père-fils, un autre fan a commenté« Ils sont adorables. »

« Les gens de Bruh disaient que Ben Affleck était plus heureux au All Star Celebrity Game qu’il ne l’était aux Grammys. Je viens de le voir et c’est la vérité. » un autre a plaisanté en référence à l’apparition virale de l’acteur aux récents Grammy Awards, dans laquelle il semblait être un peu du côté désintéressé de l’événement animé.

L’événement All-Star d’Affleck ne sera pas la seule fois qu’il se rendra sur le court central pour la saison de basket-ball.

En avril, l’acteur primé aux Oscars fera ses débuts dans le drame « Air », qui suit la poursuite par Nike de la légende du basket-ball Michael Jordan de ce qui est devenu l’une des collaborations de baskets les plus légendaires de l’histoire.

Affleck réalise et joue dans le film biographique avec son collaborateur de longue date et meilleur ami Matt Damon. Les acteurs Jason Bateman, Viola Davis, Marlon Wayans, Chris Messina et Chris Tucker jouent également.

Pour le film, Affleck entrera dans la peau du milliardaire et homme d’affaires américain Phil Knight, qui a cofondé Nike, Inc. en 1965 avec l’entraîneur d’athlétisme Bill Bowerman, selon Britannica.com. Damon apparaîtra dans le rôle de Sonny Vaccaro, un ancien responsable du marketing sportif qui a signé avec Michael Jordan son premier contrat de baskets en 1984, la même année de sa saison recrue NBA.