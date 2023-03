Ben Affleck et Matt Damon sur leur amitié et faire des films ensemble : « Nous allions nous entraider »

Ben Affleck et Matt Damon avoir une amitié proche qui rendrait jaloux beaucoup de gens à Hollywood. Outre leurs films à succès, tels que Argo, Jason Bourne et Gone Girlils ont travaillé ensemble sur oscarisé Chasse de bonne volonté, Dogmeet le célèbre réalisateur Ridley Scott (Extraterrestre et Blade Runner) Le dernier duel.





La nouvelle collaboration d’Affleck et Damon est Air, qui raconte l’histoire de la plus grande entreprise de vêtements de sport au monde et la croissance de Nike. Son casting comprend Viola Davis (Deloris Jordan), Chris Tucker (Howard White) et Jason Bateman (Rob Strasser). Les amis de longue date sont heureux de faire des films ensemble. Le couple est apparu en tant qu’invités sur The Bill Simmons Podcast de CNBC, discutant de leur relation. Affleck a déclaré que travailler avec des personnes qu’il aime peut être gratifiant, et les critiques positives l’ont prouvé : » J’adore travailler avec ce type. J’adore traîner avec lui. Si vous pouvez travailler avec des gens formidables, qui sont aussi de bonnes personnes, c’est tellement plus gratifiant personnellement et professionnellement. »

Air suit l’histoire du vendeur de chaussures Sonny Vaccaro (Matt Damon) et comment il a dirigé Nike dans sa poursuite du plus grand athlète de l’histoire du basket-ball, Michael Jordan. Le film est réalisé par l’oscarisé Ben Affleck.





« Nous avions besoin d’argent pour les auditions »

Le duo a traversé des moments très difficiles avant de devenir des cinéastes bien connus. Ils ont essayé de survivre en ouvrant un compte bancaire partagé à New York, où ils sont allés commencer leur carrière d’acteur et ont poursuivi leurs rêves. Damon a dit qu’ils dépensaient l’argent qu’ils gagnaient ensemble, mais bien sûr, il y avait des règles.

»C’était inhabituel, mais nous avions besoin d’argent pour les auditions. Une chose étrange avec le recul. Tant que l’un de nous avait de l’argent, nous savions que le courant ne serait pas coupé. Après avoir fait ‘Geronimo’ j’avais probablement 35000 dollars en banque. J’étais comme ‘nous sommes bons pendant un an. Vous avez été autorisé à passer des auditions à New York avec l’argent. Vous aviez le droit de retirer 10 € et d’obtenir des quartiers, d’aller à l’arcade et de jouer à des jeux vidéo. Finalement, nous avons été autorisés à essayer d’acheter de la bière, ce qui n’a jamais fonctionné.

Affleck a déclaré qu’ils s’entraident et sont déterminés à surmonter les difficultés ensemble : « Nous allions nous entraider et être là l’un pour l’autre. C’était comme, ‘Tu ne vas pas être seul. Je ne serai pas seul. Allons-y et faisons ça ensemble. »

Air sortira dans les cinémas du monde entier le 5 avril avant une sortie en streaming sur Prime Video.