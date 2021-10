Ben Affleck et Matt Damon s’embrassant, scène coupée du dernier duel

Les acteurs Ben Affleck et Matt Damon ont révélé qu’ils étaient censés partager leur « premier à l’écran embrasser’ dans leur nouveau drame d’époque Le dernier duel, mais qu’il a finalement été coupé du script.

Dans le film, qui vient du réalisateur Ridley Scott, Damon joue le rôle de Jean de Carrouges, un chevalier français qui a été impliqué dans le dernier duel judiciaire de l’histoire du pays, while Affleck joue le noble comte Pierre d’Alençau.

S’adressant à Entertainment Tonight, le couple a révélé qu’il y avait à l’origine une scène dans le film qui voyait le personnage de Damon embrasser celui d’Affleck, mais que cela avait été légèrement révisé pour le montrer à genoux à la place.

Affleck a dit : « Dans la version originale de cette scène, la façon dont cette cérémonie s’est déroulée était que vous embrassiez tout le monde sur la bouche.

« Et nous l’avions dans le script. »

Crédit : Studios du XXe siècle

Damon dit alors : « Cela aurait été notre premier baiser à l’écran. »

Affleck a déploré : « Il va falloir attendre. »

Ils n’ont même pas pu filmer le moment, car le moment n’a jamais été inclus dans le script final après que Scott ait décidé de changer les choses. – finalement, optant pour que Damon s’agenouille devant Affleck.

Affleck a expliqué : « Ridley pensait que ce serait distrayant, et son instinct est plutôt bon. »

Damon a continué : « Oui, les deux personnages se détestent vraiment et c’était vraiment amusant.

« En fait, la scène où je m’agenouille devant lui, Ben a juste improvisé cette chose où j’ai commencé à dire ma réplique et il m’a juste interrompu et a dit: » Plus près « .

Crédit : Studios du XXe siècle

« Et je dois en quelque sorte me lever et m’agenouiller devant lui.

« Et c’était juste – il a juste fait ça et a juste laissé échapper ça, et ce n’était pas dans le script. »

Les acteurs ont plaisanté en disant que l’agenouillement est quelque chose qui « se passe aussi à la maison », avec Damon en plaisantant : « En fait, je dois m’agenouiller devant lui.

« Une fois qu’il a commencé à réaliser, c’est en fait comme ça que je dois entrer dans sa maison. »

Le nouveau film présente également Jodie Comer, qui joue de Carrouges‘ épouse Marguerite.

Crédit : Studios du XXe siècle

Après que Marguerite affirme avoir été violée par l’ancien ami de Jean, Jacques Le Gris (Adam Driver), de Carrouges appelle à un procès au combat, et le sort des trois est décidé lors du dernier duel légalement sanctionné en France.

Comer a déclaré avoir l’opportunité de travailler avec Extraterrestre le réalisateur Scott était un « rêve devenu réalité ».

S’exprimant lors de la première à Londres de Le dernier duel, elle a déclaré: « C’était incroyable. C’était un tel rêve devenu réalité de le voir travailler dans les coulisses et de voir le cerveau et comment il prend ses décisions. C’était vraiment fascinant.