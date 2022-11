Ben Affleck et Matt Damon créent une nouvelle société de production

Les acteurs Ben Affleck Oui Matt Damonqui ont collaboré fréquemment tout au long de leur carrière d’acteur, viennent d’annoncer leur nouvelle société de production qui cherchera à créer de nouveaux films en aidant ceux qui ont un grand talent créatif.

Selon des informations, les stars hollywoodiennes, qui ont noué une étroite amitié ces dernières années, sont en première Équité de l’artisteun studio indépendant qui veut s’assurer que des équipes créatives entières soient récompensées pour la réussite d’un projet.

La nouvelle société de production dispose d’un budget initial total de 100 millions de dollars de la société d’investissement RedBird Capital Partners, tandis que les deux fondateurs ont également engagé un montant de capital non divulgué de leurs propres poches.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi le dixième film de Quentin Tarantino sera-t-il le dernier ?

Affleck occupera le poste de PDG d’Artists Equity, tandis que Damon portera le titre de directeur créatif. À l’avenir, Damon ne produira que pour la nouvelle société et jouera dans un nombre indéterminé de films. En revanche, Affleck travaillera exclusivement pour la société de production. « C’est le prochain acte de ma carrière depuis très, très longtemps », a-t-il précisé.

La société ne servira pas seulement à faire des productions avec les talents d’acteur d’Affleck et Damon, qui ont collaboré à différents projets qui se sont rencontrés pour la première fois en 1992 dans »School Ties ».

Le duo a noté que l’objectif d’Artists Equity est de mettre en lumière des talents souvent négligés lorsqu’il s’agit de produire de nouveaux films. Le studio partagera les bénéfices avec les travailleurs impliqués devant ou derrière la caméra.

Vous pourriez également être intéressé : Pourquoi le film Retour vers le futur a été interdit en Chine

« Alors que les plateformes de streaming ont proliféré, elles se sont vraiment retrouvées dans les coulisses, donc c’est en partie un effort pour essayer de récupérer une partie de cette valeur et de la partager plus équitablement », explique Affleck. »Pas seulement des écrivains, des réalisateurs et des stars. Mais aussi des directeurs de la photographie, des monteurs, des costumiers et d’autres artistes cruciaux qui, à mon avis, sont très sous-payés. »

Artists Equity semble avoir des plans pour démarrer bientôt, car trois des films de la société de production devraient sortir en 2023, avec un objectif de sortir un total de cinq productions l’année prochaine.

Le tournage du premier projet est désormais officiellement terminé. Il s’agit d’une histoire sur le vendeur qui a convaincu Michael Jordan de collaborer avec Nike en 1980, ce qui a donné naissance aux populaires Air Jordans. Affleck et Damon joueront dans le film en plus de servir de producteurs.