Ben Affleck et Matt Damon condamnent Donald Trump en utilisant Air Monologue pour la vidéo de campagne

Ben Affleck et Matt Damon dénoncent l’utilisation récente d’un Air monologue utilisé pour promouvoir Donald Trumpla campagne présidentielle. Sur la plateforme Truth Social, Trump a partagé une vidéo faisant la promotion de sa campagne 2024 avec des clips vidéo de lui-même et de ses partisans l’encourageant. L’audio de Damon prononçant un discours puissant de Air. Le message a suscité beaucoup d’attention et a été partagé sur d’autres plateformes de médias sociaux.





Maintenant, Affleck et Damon se prononcent contre l’annonce, indiquant clairement qu’ils n’approuvent ni Trump ni sa campagne. Affleck, qui a réalisé le film et co-stars aux côtés de Damon, a publié une déclaration commune annonçant qu’ils ne savaient pas que l’audio de Air serait utilisé pour la vidéo de Trump. Les deux exigent également que la campagne Trump s’abstienne d’utiliser quoi que ce soit de Air pour faire avancer sa campagne, disant que l’ancien président n’a pas le consentement pour le faire.

«Nous n’avions aucune connaissance préalable, n’avons pas consenti et n’approuvons ni n’approuvons aucune séquence ou audio de Air être réutilisé par la campagne Trump en tant que publicité politique ou pour toute autre utilisation », lit-on dans la déclaration, selon Deadline. qu’en cas d’utilisation de matériel de Air par la campagne Trump où l’approbation ou le consentement est requis, nous n’accordons pas un tel consentement.

Dans le film, Damon joue le spécialiste du marketing Nike Sonny Vaccaro, et le film détaille les origines de la célèbre ligne de chaussures Air Jordan fabriquée en collaboration avec la légende de la NBA Michael Jordan. Un monologue de Damon’s Sonny, celui utilisé pour la promo de Trump, explique comment le succès doit être mérité, peu importe combien d’argent on a.

« L’argent peut acheter presque n’importe quoi… il ne peut pas acheter l’immortalité. Que vous devez gagner », dit-il. « Nous avons besoin de vous dans ces chaussures, non pas pour que vous ayez un sens à votre vie, mais pour que nous ayons un sens à la nôtre. »

Donald Trump semble avoir apprécié Air, et il n’était pas le seul. Le film a recueilli des critiques positives, obtenant un taux d’approbation de 92% chez Rotten Tomatoes. Il avait été initialement prévu pour une sortie en streaming uniquement sur Prime Video, mais il a été déplacé pour avoir une sortie en salles également après que les projections de test aient été très fortes. Mais bien qu’il puisse diffuser le film à la maison tout ce qu’il veut, Trump devra éviter d’utiliser des séquences ou de l’audio du film pour d’autres publicités, sinon il pourrait avoir des problèmes juridiques avec Affleck et Damon.

Vous pouvez diffuser Air sur Prime Vidéo. Réalisé par Affleck, le film a été écrit par Alex Convery. Avec Affleck et Damon, le film met en vedette Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker et Viola Davis. Vous pouvez regarder une bande-annonce du film ci-dessous.