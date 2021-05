Ben Affleck et Jennifer Lopez ont surmonté leur pire défi

Un éléphant ça Trompe énormement [DVD]

Etienne, Simon, Daniel et Bouly ont quarante ans et sont inséparables, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur et le pire, ce sont les femmes : la leur, celles des autres, et d'autres encore qui passent, qui s'installent, qui restent ou qui les quittent, et les entraînent dans des aventures rocambolesques, cocasses et cruelles.