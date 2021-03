Ben Affleck et Jared Leto ont tourné leur nouvelle scène Snyder séparément

L’une des scènes les plus attendues de la prochaine Ligue de justice de Zack Snyder est l’une des rares nouvelles scènes ajoutées au film lors des reprises de l’année dernière. Cela implique que Batman de Ben Affleck rencontre le Joker de Jared Leto alors que les deux ennemis jurés sont contraints par les circonstances. Dans une récente interview, la productrice du film Deborah Snyder a révélé qu’Affleck et Leto avaient tourné leurs rôles pour la scène séparément en raison des règles de distanciation sociale.

« Ce qui était difficile, c’est que nous n’avons tourné que pendant trois jours. Nous avons tourné la scène Batman-Joker, puis nous avons fait quelques reprises. Mais littéralement, personne n’était ensemble. C’était difficile du point de vue de la planification, et ça était également difficile à planifier car tout le monde commence tout juste à revenir au tournage après [the lockdown]. Mais nous étions toujours en train de déterminer quelles étaient les restrictions et comment le faire en toute sécurité. «

«Mais à tel point que nous avons dû tourner Jared et Ben à des jours différents parce que nous ne pouvions plus pousser le tournage quand tout le monde était disponible. Parce que nous devions livrer les effets visuels avant Noël pour arriver à la date de mars. n’était certainement pas de notre côté, même si vous penseriez que c’était le cas. Même Ezra tournait Fantastic Beasts, et Zack a dû le diriger via Zoom et nous avons demandé à leur équipe de couvrir le tir pour nous. «

Dans les films DCEU précédents, la connexion entre cette version particulière de Batman et Joker s’est avérée très troublée. Ce sont Joker et Harley Quinn qui ont battu Robin à mort et, en représailles, Batman a battu Joker assez fort pour lui casser toutes les dents. La mort de Robin a continué à hanter le chevalier noir et était responsable de son comportement de plus en plus imprudent en Batman contre Superman. Dans une interview précédente, Zack Snyder avait expliqué qu’il pensait qu’il était important pour les fans d’avoir une scène mettant en vedette la rivalité intense de Batman et Joker.

« Une partie de la raison pour laquelle je voulais vraiment faire la scène était parce que je me sentais comme cet univers, il était important pour moi que Batman et Joker aient une scène ensemble. » Et cela me semblait étrange, ou dommage [we haven’t seen them together]. Et franchement, c’était un conflit que j’avais prévu, la séquence Knightmare. J’étais ravi d’avoir l’opportunité de le faire, d’en avoir un petit avant-goût. J’ai donc pensé qu’il était important pour les fans de voir leur Batman et le Joker de cet univers cinématographique entrer en conflit. Ouais, ils ont un peu d’histoire. «

Justice League de Zack Snyder étoiles Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

