Ben Affleck et Ana de Armas Thriller Deep Water quitteront les cinémas pour leurs débuts en streaming

Il y a moins d’une semaine, le nouveau thriller érotique du réalisateur de Fatal Attraction Adrian Lyne, Deep Water, a été retiré de sa sortie en salles par 20th Century Studios, propriété de Disney, sans avertissement. Le film mettant en vedette Ben Affleck et Ana de Armas a été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de COVID, et bien qu’il devait arriver dans les cinémas le 14 janvier 2022, un nouveau rapport de Deadline a suggéré que le film est maintenant sauter une sortie en salles et se diriger directement vers le streaming sur Hulu au niveau national et Amazon Prime Video au niveau international.

Le film est la première sortie du réalisateur Lyne depuis Unfaithful en 2002, et il semble que le marché du cinéma se remet de COVID et devienne assez encombré en termes de volumes de films mais pas autant de nombre d’audience, que les décideurs de Disney ont a choisi de ne pas prendre le risque Eaux profondes occupant un espace cinématographique précieux. Si la sortie s’était déroulée comme prévu, le thriller à petit budget se serait retrouvé en lice pour attirer l’attention contre le retour très attendu de la franchise Scream, et il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant dans cette bataille particulière.

Dans l’ensemble, les sorties de films les plus centrées sur les adultes ont eu du mal à atteindre leurs recettes brutes attendues dans le monde entier, la population plus âgée étant la plus hésitante à revenir au cinéma avec la pandémie de Covid est toujours un acteur clé sur la scène mondiale. Avec l’incertitude accrue de la variante Omicron obligeant désormais certains pays à réintroduire des précautions temporaires, rien ne permet de penser que ceux qui ne se sont pas aventurés au cinéma l’année dernière vont soudainement le faire maintenant. Alors que les goûts de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Les résurrections matricielles tirera quelques chiffres forts dans les semaines à venir, les versions standard telles que Eaux profondes continuera à lutter quelles que soient les étoiles qui y apparaissent.





Ana de Armas a récemment enflammé les écrans avec Daniel Craig dans Pas le temps de mourir, son dernier rôle de James Bond, qui est pour le moment le film hollywoodien le plus rentable de l’année. De plus, l’homme de 33 ans devrait incarner Marilyn Monroe dans Netflix Blond, et apparaît également avec Chris Evans et Ryan Gosling dans le film Russo Brothers L’homme gris, qui se tient à côté Avis rouge comme l’un des films les plus chers de Netflix à ce jour et est prévu comme le premier film d’une franchise en cours.

Ben Affleck ne manque pas non plus de sorties à venir. Le George Clooney réalisé La barre tendre apportera à Affleck une sortie cinéma limitée le 17 décembre, avec une sortie générale dans le monde la semaine suivante avant que le film ne se dirige vers Amazon Prime Video en janvier. Le thriller de science-fiction de Robert Rodriguez est également à l’horizon l’année prochaine. Hypnotique, et le blockbuster de DC The Flash, dans lequel l’acteur reprendra son rôle de Batman pour ce qui devrait être la dernière fois dans le DCEU.









