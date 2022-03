Ben Affleck et Ana de Armas montrent leur étrange relation dans Deep Water

Ben Affleck est sur le point de jouer dans un nouveau film avec Anne d’armeset même si c’est une nouvelle cassette romantique pour Hulu, »Eaux profondes » Il nous montrera un thriller psychologique profond d’un couple qui décide de mettre leur relation à l’épreuve avec un jeu qui finit par rendre fou le personnage d’Affleck.

La bande-annonce nous montre Melinda, un personnage joué par De Armas, provoquer Vic, le personnage d’Affleck, dans un jeu qui consiste à avoir des relations en dehors de leur mariage, pour tester s’ils s’aiment vraiment.

Bien qu’à première vue, cette prémisse semble contradictoire pour montrer le véritable amour, au début, Vic semble accepter simplement de plaire à sa femme, mais au fur et à mesure, Melinda commence à prendre des mesures plus drastiques qui la conduisent même à prendre la vie d’un homme dans un bassin.

Le film basé sur le best-seller de l’auteur Patricia Highsmithnous laisse sur le bord de notre siège pour ne pas savoir ce qui se passera dans l’histoire, nous montrant une performance d’Ana de Armas qui nous déroute et il est impossible de savoir quelles sont ses véritables intentions.

»Deep Water » a été adapté en film par Sam Lévison et Zach Helm. Elle sera dirigée par adrien lynequi a participé à d’autres films avec des couples problématiques tels que « Attraction fatale », « Une proposition indécente » et « Neuf semaines et demie ».

Outre Affleck et De Armas, le casting du film comprend également Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn WittrockKristen Connolly, Jacob Elordi, Rachel Blanchard, Michael Braun, Jade Fernandez, Grace Jenkins, Brendan C. Miller, Devyn Tyler, et Jeff Pape.

» Deep Water » sera présenté en première sur Hulu et Amazon Prime ensuite 18 mars 2022.