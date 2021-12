Ben Affleck dit qu’il est possible que Batman de George Clooney revienne dans The Flash

The Flash réunira Ben Affleck et Michael Keaton en tant que deux générations de Batman, mais pourrait-il y avoir plus à venir ?

Tandis que Spider-Homme les fans ont découvert tous les secrets du film croisé multiversal de Marvel, DC se prépare pour leur propre collaboration de super-héros sur grand écran l’année prochaine Le flash. Alors que nous savons déjà que Ben Affleck et Michael Keaton enfileront tous les deux le Batsuit dans le film multivers, Affleck a maintenant obscurci un peu plus les eaux en suggérant que l’acteur de Batman George Clooney pourrait éventuellement être dans le film, bien qu’il n’ait vu aucun preuve de cela. Alors, est-il possible que Warner Bros. soit la mère de tous les retours surprises ?

George Clooney a été le dernier acteur à jouer Batman dans la série cinématographique de films qui a commencé avec Michael Keaton portant le Dark Knight sur les écrans dans le film réalisé par Tim Burton. Homme chauve-souris et Le retour de Batman. Val Kilmer a repris le rôle de Batman pour toujours, pour être ensuite remplacé par Clooney dans Batman et Robin, qui, selon beaucoup, a presque tué la franchise Batman après être devenue une série de jeux de mots brillants et étincelants et des séquences d’action très apprivoisées liées de manière très lâche. Après la sortie de 1997, Batman ne reviendrait pas sur grand écran jusqu’à ce que Chris Nolan redéfinisse le personnage dans Batman commence en 2005 et a relancé le personnage pour un autre coup de fouet.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Depuis lors, nous avons vu Ben Affleck assumer le rôle emblématique dans Batman v. Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers, une interprétation du personnage qui a divisé certains fans. C’était particulièrement le cas lorsqu’il a été annoncé que son projet de film solo Batman avait été abandonné au profit de celui de Robert Pattinson. Le Batman, qui deviendra le dernier acteur à apparaître en tant que Caped Crusader sur grand écran dans le film IMDb récemment répertorié comme le film le plus attendu de 2022. Donc, avec Batman actuellement sur une vague de popularité, Warner Bros. voudrait vraiment rappeler aux fans le L’heure la plus sombre de Dark Knight en ramenant Clooney pour un caméo ?

Affleck a évoqué la possibilité qu’un autre Batman se cache dans les coulisses pour Le flash quand il est apparu sur Jimmy Kimmel en direct. Lorsque le sujet de son apparition dans le film a été évoqué, Affleck a suggéré que même s’il ne croyait pas que George Clooney apparaîtrait dans le film, si le tournage avait été fait en secret, cela était tout à fait possible, car il ne l’a pas fait. voir Michael Keaton sur le plateau du tout. Affleck a dit :

« Il le ferait certainement sauter. C’est pourquoi je peux vous le dire maintenant, je ne crois pas qu’il le soit [in the movie]. S’il l’est, il ne me l’a pas dit, alors peut-être qu’il pense que je le ferais sauter. C’est possible. Il peut être très réservé. Pour autant que je sache, il ne voulait pas revenir à cette hauteur d’oreilles cagoules, mais je ne crois pas qu’il soit dans The Flash. Mais je n’ai même pas vu Michael Keaton. »

Alors que les fans continueront à théoriser jusqu’au moment de la sortie du film l’année prochaine, il semble peu probable que d’autres stars de Batman figurent dans le scénario, qui semble se concentrer sur Le flash provoquant la mort d’au moins une des deux versions de Batman connues pour apparaître dans le film. Affleck n’ayant pas travaillé directement avec Keaton sur le plateau, il est probable qu’ils ne seront pas vus partager le temps d’écran dans le film. Bien que ce soit une tournure amusante de voir plus de versions de Batman apparaître ensemble, peut-être que deux itérations de fin de livre du Dark Knight seront plus que suffisantes pour donner vie à une histoire multivers DC.





Zoe Kravitz dit que le Batman est une histoire d’origine pour Selina Kyle Zoë Kravitz a taquiné que The Batman montrera comment Catwoman devient avec une nouvelle histoire d’origine pour le personnage.

Lire la suite





A propos de l’auteur