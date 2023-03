Ben Affleck dit que Viola Davis a joué un rôle essentiel dans l’obtention de l’approbation de Michael Jordan pour le film Air

Ben Affleck a toujours dit vouloir l’approbation de Michael Jordan avant de faire le drame sportif biographique Air. Eh bien, apparemment, Affleck n’avait qu’à faire une chose majeure pour obtenir la bénédiction du légendaire basketteur. La condition de Michael Jordan pour approuver le projet avait quelque chose à voir avec la lauréate de l’Oscar Viola Davis.

Air le réalisateur Ben Affleck partage les détails de sa conversation avec Michael Jordan. Affleck dit qu’il s’est assis avec Jordan pour discuter du film, et l’une des rares choses que le basketteur voulait était d’inclure le vice-président de la marque Jordan Howard White dans le film. L’acteur devenu réalisateur avait déjà en tête Chris Tucker pour jouer le rôle de Howard White, et il a saisi l’opportunité de lancer Tucker car il a toujours voulu travailler avec le comédien depuis des lustres. Il a dit au SXSW comme rapporté par Variety,

Une fois le scénario terminé, Affleck a décidé de rencontrer à nouveau Jordan pour discuter plus avant du projet. Affleck a partagé,

« J’ai eu le scénario et j’ai eu à nouveau la chance de parler à Michael. Michael Jordan, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, est l’un des hommes les plus intimidants et les plus impressionnants que vous ayez jamais vus dans votre vie. Il m’a parlé de son père. Et puis il a parlé de sa mère. C’était la première fois que je voyais ce regard traverser son visage. C’était un regard de révérence, de crainte, d’amour, de gratitude et d’innocence. Il a dit: « Rien de tout cela ne serait jamais arrivé sans ma mère. » J’ai dit : ‘Pour qui aimerais-tu jouer ta mère ?’ Il a dit: « Eh bien, ça doit être Viola Davis. »