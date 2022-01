Ben Affleck dit que ses scènes préférées alors que Batman sont dans le flash

Ben Affleck a eu une dernière chance de se déguiser en Batman dans Le flash, le prochain film de super-héros en préparation chez Warner Bros. Situé dans le DCEU, le film semble rivaliser Spider-Man : Pas de chemin à la maison en mettant l’accent sur l’inclusion de personnages d’univers cinématographiques alternatifs. Il y a eu une forte promotion pour le film mettant en évidence le retour de Michael Keaton en tant que version de Bruce Wayne dans lequel il a joué. Homme chauve-souris et Le retour de Batman.

Le Batman de Keaton n’est pas originaire du DCEU, où Batman d’Affleck habite. Il n’est pas clair si les deux Batman se rencontreront dans le film, mais il a également été confirmé que les deux versions différentes apparaîtront. La version Keaton évoluera dans le DCEU en s’impliquant dans d’autres projets au-delà Le flash, ayant déjà aligné une apparition dans HBO Max’s Fille chauve-souris film. Dans une nouvelle interview, Affleck note comment sa dernière apparition de Batman dans Le flash s’est avéré être les scènes préférées qu’il a tournées pour le personnage.

« Je n’ai jamais dit cela – c’est tout juste sorti des presses – mais peut-être que mes scènes préférées en termes de Batman et de l’interprétation de Batman que j’ai faite, étaient dans le Éclat film », a déclaré Affleck au Herald Sun. « J’espère qu’ils maintiendront l’intégrité de ce que nous avons fait parce que j’ai pensé que c’était génial et vraiment intéressant – différent, mais pas d’une manière qui soit incongrue avec le personnage. Qui sait? Peut-être qu’ils décideront que ça ne marche pas, mais quand je l’ai fait, c’était vraiment amusant et vraiment, vraiment satisfaisant et encourageant et je me suis dit : ‘Wow, je pense que j’ai enfin compris.' »





Quant à Michael Keaton, l’acteur a également expliqué ce qui l’avait convaincu de retourner dans le Batsuit trois décennies plus tard pour donner une autre chance à Batman. Selon Keaton, il a toujours eu le rôle de Batman en tête après avoir terminé avec deux films, ayant toujours l’impression qu’il pourrait à nouveau jouer le rôle s’il lui était donné une chance. Il n’a pas pu résister à l’opportunité lorsqu’elle s’est présentée avec l’offre de revenir en tant que Batman dans Le flash.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: » Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cet enfoiré. » Et alors j’ai pensé : « Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laissez-moi voir si je peux y arriver » », a déclaré Keaton à THR.

Andy Muschietti dirige Le flash sur un scénario de Christina Hodson. Le film met en vedette Ezra Miller, Ron Livingston, Kiersey Clemons et Sasha Calle. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Michael Shannon et Antje Traue rejoignent le casting en tant que Zod et Faora-UI, respectivement. Il y a de fortes chances qu’il y ait aussi de grandes surprises pour les fans. Sera-ce suffisant pour égaler l’excitation suscitée par Spider-Man : Pas de chemin à la maisonest de gros retours?

Le flash sortira en salles le 4 novembre 2022.





