Ben Affleck dit que faire Gigli était une bénédiction déguisée

Gigli n’est pas le point le plus brillant de la carrière de Ben Affleck, mais l’acteur est néanmoins reconnaissant de son existence. Sorti en salles en 2003, le film a été écrit et réalisé par Martin Brest. Il met en vedette Affleck dans le rôle d’un gangster de bas niveau qui a reçu l’ordre d’enlever le frère d’un procureur fédéral tandis qu’un gangster à l’esprit libre, interprété par Jennifer Lopez, l’accompagne pour aider à l’enlèvement. En tant que drame policier romantique, les plans tournent mal lorsque les sentiments de Gigli sont impliqués.

Dans une nouvelle conversation avec Matt Damon pour Entertainment Weekly, Affleck a longuement parlé de son travail. Il a mis du temps à aborder Gigli, un film qui se moque encore d’Affleck à ce jour. Comme l’explique Affleck, c’est étrange pour lui que tant de gens aient des choses à dire sur Gigli alors qu’il semble que si peu d’entre eux aient réellement vu le film. Cela ne veut pas dire que c’est nécessairement un grand film, car Affleck convient que cela « ne fonctionne pas », mais il pense que les tabloïds et l’attention des médias sur l’implication de J. Lo ont attiré beaucoup plus d’attention sur la sortie malheureuse.

« La vérité sur ce film et ce qu’il m’a appris, c’est à quel point tout autour d’un film dicte en quelque sorte la façon dont les gens le voient. Mais pour être un film qui est une bombe si célèbre et un désastre, très peu de gens ont réellement vu le film. Cela ne fonctionne pas, d’ailleurs. C’est une sorte de tête de cheval dans un corps de vache. Et le studio à l’époque, parce que j’avais commencé à avoir cette relation avec Jennifer Lopez, qui vendait beaucoup de magazines et semblait générer beaucoup d’enthousiasme, ils se sont simplement accrochés à : » Ils veulent une comédie romantique « . Ils veulent les deux ensemble. Plus de ça !’ Et c’était exactement comme ce croquis de SNL.

Affleck dit que s’inscrire pour le film semblait être un choix facile, car il était un grand fan des travaux antérieurs de Brest. Il a également noté qu’il y avait encore des « trucs merveilleux » là-dedans, même si le film n’est pas parfait. Affleck accorde également beaucoup de crédit à Brest et souligne qu’il a vu plusieurs films bombarder plus fort que Gigli, donc les échecs de ce film ne reflètent pas les cinéastes. C’était juste finalement un film qui n’a pas fonctionné. Malheureusement, sa réception négative a également frappé Affleck un peu durement à l’époque.

« C’est juste que c’est devenu une histoire en soi. Le nom drôle, la romance de Jennifer Lopez et sa surexposition, c’était une sorte de tempête parfaite. Et je me souviens avoir parlé à Marty le vendredi de sa sortie et j’étais comme si c’était juste spectaculaire, c’est un tsunami, ça ne pourrait pas être pire. mal au fur et à mesure… Je peux voir maintenant comment les gens me regardaient et considéraient cette personne comme un type de fraternité imprudente qui est cavalier, ou qui en a trop. Cela a engendré beaucoup de sentiments négatifs chez les gens à mon sujet. Il y a cet aspect des gens que j’ai pu voir qui était triste et dur, c’était déprimant et m’a vraiment fait remettre en question les choses et me sentir déçu et avoir beaucoup de doutes. »