Ben Affleck dirigera le film Le gardien des villes perdues de Disney

Ben Affleck a aligné son prochain effort de réalisateur, et c’est un gros pour Disney. Affleck a été engagé pour diriger une adaptation de Gardien des cités perdues, la série de livres fantastiques la plus vendue de l’auteur Shannon Messenger. Cela pourrait s’avérer être la première tentative d’Affleck de diriger une franchise à succès. Si cela devait se passer, Disney aura beaucoup de matériel source avec lequel travailler pour le développer pour les années à venir.

Selon un nouveau rapport, Disney développe un Gardien des cités perdues film, avec Ben Affleck attaché à la réalisation. le Chasse de bonne volonté et Batman v Superman: l’aube de la justice star écrira également le scénario aux côtés de Kate Gritmon. Affleck produira également le film via sa société de production Pearl Street.

Gardien des cités perdues a été publié à l’origine en 2012 et a depuis engendré une série, actuellement composée de huit entrées principales et de 2020 Débloqué, qui a été facturé comme entrée 8.5. La série comprend également Exilé, Everblaze, Jamais vu, Étoile polaire, Tombée de la nuit, Retour en arrière et Héritage. Plus de 2,5 millions de livres sont actuellement imprimés. La série se concentre sur une jeune fille nommée Sophie qui découvre qu’elle est un télépathe. Le synopsis du premier livre se lit comme suit.

«Sophie, 12 ans, n’a jamais vraiment intégré sa vie. Elle a sauté plusieurs années et ne se connecte pas vraiment avec les enfants plus âgés de l’école, mais elle n’est pas non plus à l’aise avec sa famille. La raison? qui sait lire dans les pensées. Personne ne connaît son secret, du moins, c’est ce qu’elle pense … Mais le jour où Sophie rencontre Fitz, un garçon mystérieux (et adorable), elle apprend qu’elle n’est pas seule. C’est un télépathe aussi, et ça il s’avère que la raison pour laquelle elle ne s’est jamais sentie à la maison est que, eh bien … elle ne l’est pas. Fitz ouvre les yeux de Sophie sur une vérité choquante, et elle est forcée de quitter sa famille pour une nouvelle vie dans un endroit qui est différente de ce qu’elle a jamais connu. Mais Sophie a encore des secrets, et ils sont profondément enfouis dans sa mémoire pour une bonne raison: les réponses sont dangereuses et très demandées. Quelle est sa véritable identité et pourquoi a-t-elle été cachée parmi les humains « La vérité pourrait signifier la vie ou la mort, et le temps presse. »

Pour Ben Affleck, cela ajoute à une liste croissante pour le cinéaste oscarisé. Il a déjà aligné un remake de Témoin de l’accusation, ainsi qu’un film sur la Seconde Guerre mondiale Armée fantôme. Du côté des acteurs, Affleck a joué dans Le chemin du retour l’année dernière et devrait reprendre son rôle de Batman dans Zack Snyder’s Ligue de justice cette année. Il joue également aux côtés de Matt Damon dans Ridley Scott’s Le dernier duel, qui devrait arriver plus tard cette année.

Pour Disney, cela pourrait être une autre franchise potentielle à ajouter à son énorme stable de propriété intellectuelle attrayante. Le studio abrite déjà Marvel, Pixar, Guerres des étoiles et plus. Avoir une série fantastique YA à son actif ne pouvait rien faire de mal. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

