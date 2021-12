Ben Affleck détaille le point le plus bas de sa carrière

Les choses se sont très bien passées pour Ben Affleck dans sa carrière ces jours-ci, mais il y a eu un moment où il a craint que tout soit fini. Récemment, le célèbre acteur et cinéaste est apparu sur Le spectacle de Howard Stern et a parlé de son parcours professionnel. Il a évoqué le succès précoce avec Matt Damon grâce à leurs efforts de collaboration sur Chasse de bonne volonté, et il se sentait bien quand cela s’est accompagné d’autres succès comme Armageddon et Pearl Harbor.

Tout n’était pas grandiose, cependant. Des problèmes avec la carrière d’Affleck ont ​​commencé à se produire lorsqu’il a joué dans le film de super-héros éreinté casse-cou, bien qu’il puisse encore raccrocher son chapeau au succès financier de ce film. Malheureusement, la chance d’Affleck s’est aggravée à partir de là, car il a toujours joué dans des ratés infâmes comme Gigli, Survivre à Noël, et fille de Jersey.

Howard Stern a demandé à Affleck s’il craignait que la carrière de Matt Damon ne monte en flèche alors qu’il s’écraserait et brûlerait avec la sienne. Affleck dit qu’il a toujours soutenu Damon, mais la question l’a fait repenser au moment le plus bas de sa carrière. Comme Affleck l’a expliqué à Stern, il avait l’impression d’être devenu une blague après avoir joué dans trois bombes au box-office d’affilée, ce qui n’était pas du tout un endroit amusant pour lui. Per Toofab, voici ce qu’il avait à dire .

« Je n’ai jamais eu peur de ça. J’ai eu un moment où ça m’a fait peur. Ce n’était pas parce que Matt réussirait. J’ai toujours voulu que Matt réussisse, je suppose que si je suis fauché, il est l’un des seuls gars qui le ferait prêtez-moi de l’argent de toute façon. Mais j’ai fait face à un moment de ma vie, trois films d’affilée qui ont bombardé, je suis devenu le gars le plus cool… quelqu’un sur qui il est cool de s’en prendre. »

Affleck explique ensuite qu’il était autrefois attaché à jouer dans un film non spécifié pendant cette période, et parce que sa carrière avait pris un tel tournant, le studio a fini par le fermer à un prix plutôt que de terminer le projet. C’était le pire que l’acteur ait jamais ressenti au cours de sa carrière, car Affleck dit qu’il était stupéfait que le studio « paye de l’argent pour ne pas faire de film avec moi ». Il a qualifié l’expérience de « pire que d’être renvoyé » de n’importe quel projet. Pour aggraver les choses, les gens qu’il pensait être ses amis commençaient à se distancer de lui avec la chute de son étoile à Hollywood.





« Tout se passait bien et je ne sais pas ce que j’ai fait, mais d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvé dans le pire des deux mondes – où je ne peux pas vendre de billets de cinéma, mais je peux vendre des putains de magazines tabloïd… Pendant un moment, j’ai été désillusionné, ça m’a fait mal, en colère, déçu et je me suis senti comme un imbécile. J’étais comme, je pensais que ces gens m’aimaient. Ils ne m’aimaient pas. Puis j’ai pensé, je sais qui mes amis le sont. Parce qu’il y avait des gens qui étaient gentils avec moi, m’ont aidé, m’ont donné un coup de pouce. J’ai eu quelques relations qui étaient bonnes et j’avais des amis qui se disaient : ‘C’est nul, je suis désolé mec.' »

Heureusement, la carrière d’Affleck a rebondi lorsqu’il est passé derrière la caméra pour diriger parti bébé parti, et a été encore plus acclamé en réalisant d’autres fonctionnalités telles que La ville et Argo. Il y est également revenu avec sa carrière d’acteur, qui comprend une représentation populaire de Batman dans le DCEU, un rôle qu’il reprendra l’année prochaine. Le flash. Pour l’instant, les fans peuvent voir la dernière performance d’Affleck dans La barre tendre, en salles le 17 décembre 2021.





