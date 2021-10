Ben Affleck désigne « The Flash » comme une expérience amusante

Après avoir épaté le public avec son interprétation du chevalier de Gotham City dans « Batman v Superman » sous la direction de Zack Snyder, l’acteur Ben Affleck n’aurait pas passé un agréable moment avec la sortie désastreuse de « Justice League » dans les salles de cinéma. Un fait qui était apparemment lié à son départ en tant que chauve-souris.

Affleck sait à quel point la route peut être difficile lorsqu’il joue un personnage aussi apprécié de la franchise DC et à quel point les critiques des fans peuvent être sévères, c’est pourquoi beaucoup ont considéré comme un véritable miracle qu’il ait accepté de faire partie de » The Flash « , un film longtemps retardé qui se prépare enfin à sortir sur grand écran l’année prochaine.

Sous la direction d’Andy Muschietti, Ben Affleck profitera de ce film pour dire au revoir à son interprétation de Bruce Wayne / Batman, et il semble qu’il ait réussi à passer un moment agréable pendant le tournage de cette production, selon une conversation récente avec Variety.

« C’était vraiment une belle façon de lui rendre visite, car l’expérience précédente avait été difficile. Cela a été vraiment délicieux. Très amusant. J’ai passé un bon moment. J’adore Ezra et j’ai eu la chance de voir Jason (Momoa), qui est là-bas en train de faire ‘Aquaman’ « , a noté Affleck lors de son interview.

Étant l’un des acteurs les plus anciens de la franchise, Affleck a plaisanté sur le fait d’avoir fait partie de cette production : « Je suis probablement sous le coup d’une loi sur le bâillon que j’ai violée sans m’en rendre compte et maintenant je vais être poursuivi en justice », a déclaré l’acteur entre deux rires.

Ben Affleck était déjà une célébrité majeure dans l’industrie du divertissement hollywoodienne, donc sa présence en tant que Batman a eu un impact énorme sur les fans de DC. Après avoir gagné le respect de nombre de ces fans, l’annulation de son film solo, qu’il écrira et réalisera, s’avère être une grande déception.

Heureusement, l’annulation du film avec Affleck a entraîné le développement de « The Batman », qui se positionne comme l’un des films les plus attendus de l’année 2022, avec la performance stellaire de Robert Pattinson. Pendant ce temps, « The Flash » semble jouer sur le thème du multivers dans DC, alors que l’acteur vétéran Michael Keaton répétera sa propre interprétation de Batman. Le film sortira en salles en novembre 2022.