Ben Affleck d’Adrian Lyne et Ana de Armas Starrer « Deep Water » retirés du calendrier de sortie

Walt Disney Co. a supprimé le prochain thriller érotique, Eaux profondes, à partir de son calendrier de diffusion pour l’année civile 2022. Eaux profondes est basé sur un roman de 1957 du même nom, écrit par Patricia Highsmith. Eaux profondes est réalisé par Adrian Lyne, qui revient à la réalisation après deux décennies depuis qu’il a réalisé pour la dernière fois le thriller de 2002, Infidèle. Le film, avec Ben Affleck et Ana de Armas en tête, devait auparavant sortir le 14 janvier 2022.

Il n’y a aucune déclaration officielle du studio ni aucune raison pour justifier le retard de Eaux profondes qui a déjà connu de nombreux retards de production en raison de la pandémie. Le film a fait plusieurs gros titres car il marque le retour du cinéaste Adrian Lyne au cinéma, bien qu’il ait écrit le film d’Alex Pettyfer Routes noires en 2018. Lyne est célèbre pour avoir réalisé le film de 1987 Attraction fatale ce qui lui a valu un Oscar du meilleur réalisateur.

Ce n’est pas le premier retard dans la sortie de Eaux profondes. Le film devait auparavant sortir le 13 novembre 2020, mais a été reporté à août 2021 en raison des fermetures de cinéma causées par la pandémie. Il a ensuite été repoussé à ladite date de janvier 2022 jusqu’à ce qu’il soit récemment retiré de sa sortie. Eaux profondes est entré pour la première fois dans la phase de planification en 2013, et Adrian Lyne a rapidement été attaché au projet en tant que réalisateur sous Fox 2000 Pictures. C’était après que le film soit entré dans l’enfer de la production alors qu’il était dirigé par Mike Nichols. Les droits du film sont ensuite allés à New Regency, qui a finalement été occupé par Disney dans le cadre de son acquisition de la 20th Century Fox.

Eaux profondes est un projet très attendu qui met en vedette deux des acteurs les plus acclamés, avec Affleck et de Armas avec impatience plusieurs autres projets. Alors que de Armas vient de marquer un coup avec Pas le temps de mourir, Ben Affleck a L’éclair (2022) à venir, ainsi que George Clooney réalisé La barre tendre. Eaux profondes met également en vedette Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Jacob Elrodi et Fin Wittrock.

Eaux profondes suit un couple marié, uni uniquement en raison d’un étrange arrangement entre les deux; Cependant, lorsque cela tourne mal, ils commencent à jouer à des jeux d’esprit les uns contre les autres, provoquant la mort mystérieuse des autres autour d’eux. Eaux profondes est écrit par Sam Levinson, qui a créé le spectacle primé aux Emmy Awards Euphorie, et a également écrit et réalisé des films comme Nation de l’assassinat (2018) et Malcolm et Marie (2021). Zach Helm a également co-écrit le film.

Il n’y a rien sur la prochaine date de sortie officielle pour le moment, mais c’est toujours un film très attendu de l’année à venir étant donné le retour de Lyne après une longue période, un facteur de motivation important pour les critiques et le public pour voir le film. Malheureusement, on ne sait pas quand le film sera reprogrammé et nous allons garder un œil là-dessus. Cette nouvelle nous vient de The Wrap.





