Ben Affleck aurait remplacé Michael Keaton dans le rôle de Batman dans Aquaman 2

Jason Momoa a récemment choqué les fans de DC en annonçant que Ben Affleck reviendrait en tant que Batman / Bruce Wayne dans Aquaman et le royaume perdu. Affleck a joué pour la dernière fois le croisé capé en La Ligue des Justiciers de Zack Snyder (2021) et apparaîtra également aux côtés de son compatriote Batman Michael Keaton dans Le flash.

Ben Affleck est maintenant prêt à faire une autre apparition de DC Extended Universe en tant que Batman dans Aquaman et le royaume perduqui, selon les rapports, est dû à des problèmes de continuité résultant du remaniement de la date de sortie de la liste de DC Films. Le flash et Aquaman 2 devaient tous deux sortir à l’écran cette année, mais ont été reportés à 2023. Bien qu’une raison exacte n’ait pas encore été révélée, la fusion de Warner Bros. Discovery et l’implication des stars problématiques Ezra Miller et Amber Heard dans les films sont présentées comme potentielles. les raisons du report.

FILM VIDÉO DU JOUR

Aquaman et le royaume perdu arrivera désormais le 17 mars 2023, trois mois avant Le flashqui fera ses débuts le 23 juin. Michael Keaton est apparu à l’origine dans Aquaman 2mais selon plusieurs initiés, les audiences de test ont été troublées par son inclusion, car il était censé être présenté dans Le flash à l’origine. Et cela a apparemment ouvert la porte au retour de Ben Affleck. Grâce Randolph et KC Walsh ont confirmé la nouvelle, mais comme toujours, prenez-les avec un grain de sel.

Et en ce qui concerne l’avenir du DCEU d’Affleck, il n’y a toujours pas de plans pour son sombre et costaud Batman, surtout maintenant que SnyderVerse a également été abandonné. Michael Keaton jouera un Batman vieillissant et sérieux dans la chronologie principale de DC, avec Robert Pattinson jouant une version plus jeune du justicier masqué dans Le Batman série. Il semble qu’il n’y ait plus de place pour Batman de Ben Affleck pour s’intégrer dans l’univers étendu de DC, et Aquaman et le royaume perdu organisera probablement son retour et ses adieux éventuels dans Le flash. Cependant, la rumeur veut qu’Affleck repense sa retraite DCEU.

Ben Affleck est ravi de revenir dans le flash

Ben Affleck a confirmé à plusieurs reprises qu’il avait fini de jouer à Batman dans le DCEU et qu’il ne faisait que remplir ses engagements antérieurs, mais il n’arrivait tout simplement pas à se résoudre à dire au revoir au personnage. En raison de luttes personnelles et du désordre dans les coulisses de Ligue des JusticiersAffleck a quitté son film solo Batman en 2019, qu’il allait également réaliser.

Robert Pattinson a rapidement été choisi pour Le Batman, avec Matt Reeves réalisant à partir d’un scénario entièrement différent. Et Michael Keaton a ensuite été annoncé pour reprendre son rôle de super-héros emblématique des années 1989 Homme chauve-souris dans Le flash. Mais pour une raison quelconque, à peine un an après avoir quitté Batman, Affleck a décidé de revenir dans Le flash et aussi tourné de nouvelles scènes pour la Justice League de Zack Snyder.

Un changement dans la direction de WB et DC Films aurait-il pu motiver la décision d’Affleck ? Ou peut-être que la fusion Warner Bros. Discovery l’a fait, puisque le nouveau PDG David Zazlav a de grands projets pour la franchise de super-héros. En tout cas, Affleck est ravi de remettre la cape et le capot dans Le flash et a eu une expérience très différente (moins stressante) du tournage du film que sur Ligue des Justiciers, c’est du moins ce qu’il a dit à Variety en octobre dernier.