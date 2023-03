Ben Affleck a fait référence à une vieille polémique avec Jennifer Garner et l’alcoolisme

célébrités

Ben Affleck a profité d’une interview pour clarifier certaines questions concernant son ancienne dépendance à l’alcool et son ex-femme Jennifer Garner. Faites attention!

©GettyBen Affleck et Jennifer Garner

C’était l’année 2015 lorsque le couple formé de Ben Affleck et Jennifer Garnerqui était marié depuis 10 ans et avait trois enfants, s’est terminé brutalement par un divorce qui a choqué le monde entier, en particulier les admirateurs des deux stars hollywoodiennes qui ont suivi avec dévotion chaque actualité les concernant jusqu’à cette fin douloureuse.

Ce qui est certain, c’est que Ben Affleck il s’est remis de ce coup dans le domaine sentimental et en 2021, alors qu’il renouait apparemment avec un de ses ex-partenaires, Jennifer Lopezl’acteur de batman contre superman accordé une interview à Howard sévère dans lequel il parlait de jennifer garner lui reprochant son addiction à l’alcool, ce qui a évidemment suscité une vive polémique.

Les nouvelles déclarations de Ben Affleck

Le temps passa et dans une nouvelle conversation, cette fois avec Le journaliste hollywoodien, Ben Affleck en a profité pour remettre les choses à leur place : « J’ai fait une interview dans laquelle j’étais vraiment vulnérable »a déclaré Affleck et a souligné: « Tout ce qui a été dit était quelque chose qui non seulement n’était pas juste, mais était en fait le contraire de ce que je voulais exprimer »démystifiant ainsi la culpabilité de jennifer garner pour le comportement addictif de son ex-mari.

« L’idée que je blâmais ma femme pour ma consommation d’alcool, pour être clair, fait partie de mon comportement et relève entièrement de ma responsabilité. »l’interprète de Armageddon à propos de quelque chose d’aussi douloureux et nocif que l’alcoolisme, bien que dans son cas, heureusement, il ait pu le résoudre de manière satisfaisante sans détruire sa carrière professionnelle à Hollywood.

Ben Affleck Il voulait vraiment exprimer autre chose la fois où il a parlé avec Stern : « Je buvais trop et moins vous devenez heureux, que ce soit à cause de votre travail ou de votre mariage, plus votre vie devient difficile. Je pense avoir été assez éloquent à cet égard. »évoquait de loin cet acteur qui est aujourd’hui l’un des grands animateurs de l’industrie cinématographique avec un talent inné à la fois pour le jeu d’acteur et pour la mise en scène et même pour l’écriture de scénarios séduisants.

Finalement Ben Affleck Il n’oublie pas le rôle des médias, qu’il accuse de vouloir attirer une audience sur leurs sites avec ces propos de son « quelque chose qui était très difficile à inverser même si j’ai dit le contraire »selon le vainqueur du Oscar qui est actuellement en couple avec Jennifer Lopez avec laquelle il s’est marié lors d’une cérémonie exclusive dans son manoir en Géorgie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?