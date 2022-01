Ben Affleck a eu la «pire expérience» de tournage de Justice League

Alors qu’il reprendra le rôle une dernière fois pour une apparition dans Le flash, Ben Affleck n’était que trop prêt à raccrocher la cape et le capuchon après le temps qu’il a passé avec Ligue des Justiciers. Apparu pour la première fois dans Zack Snyder’s Batman v Superman : L’aube de la justice, Affleck a repris son rôle de Batman dans Ligue des Justiciers avec Snyder initialement à bord pour diriger. À mi-chemin de la production, Snyder a abandonné en raison d’une tragédie familiale qui a conduit Joss Whedon à devenir le nouveau réalisateur du film de manière controversée.

Problèmes dans les coulisses de Ligue des Justiciers est devenu trop pour Affleck au point qu’il ne s’amusait pas du tout avec son temps en tant que Batman. Comme l’acteur le détaille dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times, c’est pendant qu’il travaillait sur ce film qu’il a décidé qu’aussi important qu’il soit, il ne voulait tout simplement plus le faire. Cela a également conduit à sa sortie éventuelle de Le Batman ainsi, qui a été conçu à l’origine comme un film solo pour Batman d’Affleck.

« Direction Homme chauve-souris est un bon exemple », dit Affleck. « Je l’ai regardé et j’ai pensé : « Je ne serai pas content de faire ça. La personne qui fait ça devrait aimer ça. Vous êtes censé toujours vouloir ces choses, et j’aurais probablement adoré le faire à 32 ans ou quelque chose comme ça. Mais c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser que ça n’en valait pas la peine. C’est juste un merveilleux avantage de réorienter et de recalibrer vos priorités qu’une fois que cela a commencé à être davantage axé sur l’expérience, je me suis senti plus à l’aise. »

Il a ajouté : « C’était vraiment Ligue des Justiciers c’était le nadir pour moi. C’était une mauvaise expérience à cause d’une confluence de choses : ma propre vie, mon divorce, être trop loin, les agendas concurrents et puis [director] La tragédie personnelle de Zack et le nouveau tournage. C’était juste la pire expérience. C’était horrible. C’était tout ce que je n’aimais pas à ce sujet. C’est devenu le moment où j’ai dit : « Je ne fais plus ça. Ce n’est même pas à propos de, comme si ‘Justice League’ était si mauvais. Parce que ça aurait pu être n’importe quoi. »





Après s’être retiré de Le Batman, Ben Affleck n’avait pas l’intention de remettre le Batsuit un jour. Il fut incité à faire ses adieux au personnage par les scènes qui lui étaient réservées dans Le flash, un suivi de Ligue des Justiciers. On ne sait pas encore ce qui se passera avec Batman d’Affleck, mais l’acteur a suggéré que ce serait sa dernière apparition dans le rôle. Dans le même film, le Batman de Michael Keaton arrivera, et il semble qu’il prenne le relais du Batman du DCEU, étant donné son récent casting dans le rôle de HBO Max. Fille chauve-souris film.

Nous pouvons tous voir la performance finale d’Affleck en tant que Batman dans Le flash lorsque le film sortira en salles le 4 novembre 2022. D’autres images d’Affleck en tant que super-héros maussade peuvent également être vues dans Ligue de justice de Zack Snyder, une coupe de quatre heures plus conforme à la vision originale du film de Snyder, diffusée sur HBO Max.





