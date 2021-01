Ben Affleck a déjà quitté « Armageddon » dans le passé

Dans les années récentes, Ben Affleck a connu un tournant intéressant dans sa carrière cinématographique. Non seulement il est devenu l’une des représentations préférées de Batman parmi les fans de DC Comics. Son travail de réalisateur a déjà été reconnu par la critique et le jury des prix Oscar.

Affleck Il a des crédits d’acteur dans plus de 50 films tout au long de sa carrière, mais son travail aurait été dans « Armageddon« , film réalisé par Michael Bay créé en 1998, ce qui lui a ouvert les portes en tant que protagoniste d’une infinité de projets cinématographiques.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ghostbusters Afterlife: l’acteur n’exclut pas le retour de Rick Moranis

On pourrait supposer que l’acteur réserverait une place spéciale sur son étagère pour le film qui a fini par le positionner à la célébrité, mais une conversation récente avec Sacha Baron Cohen dans « Acteurs sur acteurs« de Variété cela montrerait que l’acteur s’en prendrait un peu à elle, s’assurant qu’elle est à un point où elle peut entreprendre des projets qui peuvent lui donner une plus grande satisfaction personnelle.

Cohen, qui souligne que Affleck C’est aussi un scénariste et réalisateur talentueux, je lui demanderais comment il décide des projets à réaliser, auxquels il répondrait qu’à ce stade de sa carrière, il essaie de prendre des projets qui ne semblent pas ennuyeux à la lecture, même s’ils ne sont pas forcément attractifs pour un large public.

Affleck Il commenterait également la façon dont la pandémie a changé les plans de sortie de son dernier film, qui sortira maintenant en streaming, changeant les règles du jeu dans l’industrie et affirmant que ses jours de création de films pour les masses sont révolus depuis longtemps.

«Il y avait ce public captif de gens qui sont maintenant soudainement à la maison, et je pense que plus de gens l’ont vu que s’ils étaient allés au cinéma. Je pense que vous devriez y penser. Maintenant, la ligne est floue et je ne pense qu’à faire des choses qui sont personnellement satisfaisantes. Mes jours de Armageddon ils ont déjà été laissés pour compte », conclut-il.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Angela Bassett parle de l’héritage de Chadwick Boseman dans le MCU

Le film présentait un groupe d’experts en forage pétrolier qui ont été recrutés par le POT pour empêcher un énorme astéroïde de s’écraser sur la planète, ils doivent donc planter une grande quantité d’explosifs dessus pour changer sa trajectoire. Bruce Willis, Billy Bob Thorton, Owen Wilson et Liv Tyler Ils faisaient partie de son casting et bien que la critique ne lui ait pas été gentille, elle a réussi à être un grand succès au box-office.