Belle-sœur demande à la mariée de reporter le mariage

Une future mariée a posté sur le subreddit ‘AITA’ (Am I The A ** Hole) demandant si elle a tort d’avoir refusé d’annuler son mariage à la demande de sa belle-sœur dont la date d’accouchement est proche à la cérémonie.

La femme a partagé que la date de son mariage avec son fiancé était le 30 juillet et que sa belle-sœur était enceinte de deux mois et que sa date d’accouchement tombait le 6 août.

« Nous avons réservé la date et réservé tous les lieux à ce sujet depuis mai. Réserver un mariage ces jours-ci peut être très difficile car tout le monde reprogramme après deux ans de reports constants », a écrit la femme dans son post Reddit.

Sa belle-sœur avait annoncé qu’elle était enceinte la semaine dernière, révélant également sa date d’accouchement. La femme et son fiancé étaient extrêmement excités et ont également félicité la future maman.

Après quelques jours, la femme et son fiancé sont allés rencontrer sa belle-sœur parce qu’elle voulait s’asseoir et discuter d’éventuellement annuler ou reporter le mariage en raison de sa date d’accouchement.

« Nous avons été choqués et surpris car nous n’avons jamais discuté ni même laissé entendre que le mariage serait reporté. »

La femme et son fiancé lui ont gentiment dit qu’ils n’annuleraient pas leur mariage et ont également dit à la belle-sœur que cela ne les dérangerait pas si elle ne pouvait pas se marier à cause de sa grossesse.

La belle-sœur de la femme n’accepterait pas de manquer le mariage de son frère, disant au couple qu’ils devraient faire en sorte que ça marche et chercher une autre date pour avoir la cérémonie.

La femme a expliqué qu’il leur serait impossible de chercher une autre date puisqu’ils sont tous réservés, et s’ils devaient annuler ou reporter la prochaine date de mariage disponible, ce n’est qu’en février 2023.

« Elle a dit d’accord, alors tant pis, nous devrions réserver pour ce moment-là. Mon fiancé et moi avons été clairs sur le fait que nous ne pouvons pas et ne reporterons pas », a partagé la femme.

« Nous avons déjà prépayé certains aspects de nos fournisseurs et nous ne récupérerons pas tout notre argent si nous annulons. »

Elle a également expliqué qu’ils ne voulaient pas annuler ou reporter leur mariage parce qu’ils avaient tout réservé depuis le printemps 2021 et qu’ils avaient presque terminé tous leurs préparatifs pour que les derniers mois avant le mariage soient relaxants et froideur.

La belle-sœur n’a pas non plus de rôle actif dans le mariage. « C’est la sœur du marié mais elle n’a aucune tâche à accomplir », a écrit la femme.

« Elle peut assister et s’asseoir sur une chaise pour se sentir plus à l’aise et partir dès qu’elle est fatiguée. Elle peut également choisir de ne pas assister toutes ensemble si elle ne se sent pas à l’aise », a ajouté la femme.

Tous les beaux-parents de la femme se sont également impliqués et essaient de faire pression sur la femme et son fiancé pour qu’ils reportent leur mariage car s’ils ne le font pas, sa belle-sœur ne sera probablement pas présente et elle pense qu’il est injuste de ne pas être présent au mariage de son frère.

La femme et son fiancé n’ont pas changé d’avis et la belle-sœur de la femme affirme qu’ils sont extrêmement égoïstes pour ne pas avoir pensé à ses sentiments et changé la date.

La plupart des gens sous le post Reddit ont convenu que la future mariée était NTA (Not The A ** Hole).

« C’est dommage qu’elle ne puisse pas y assister, mais ces choses arrivent et elle devra simplement l’accepter », a commenté un utilisateur. « Peut-être que quelqu’un peut diffuser en direct pour elle si c’est vraiment nécessaire pour maintenir la paix, peut-être? »

Histoires liées de YourTango :

Un autre utilisateur a commenté: « Parfois, les invités au mariage ont des événements ou des circonstances inattendus qui les empêchent d’assister à la cérémonie. »

« [The bride] est d’être poli et compréhensif pour ne pas mettre de pression sur [the sister-in-law] participer. Veuillez procéder au mariage comme prévu. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.