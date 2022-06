BELLE : L’édition ultime du nouveau hit d’anime est maintenant disponible en précommande

Hier a commencé avec VENTRE l’un des films d’animation les plus attendus de l’année dans les cinémas allemands. Si vous aimez le nouveau drame de Le réalisateur vedette Mamoru Hosoda aimé ou si vous ne pouvez pas voir le travail sur grand écran, vous pouvez consulter le titre maintenant pré-commande sur disque.

Le BELLE – Ultimate Edition est un paquet bombé

Et pas seulement dans un vil boîtier en plastique, mais en forme une noble Édition Ultime ! Cette version du film d’animation ne sera disponible qu’en produit en quantité limitée et cela s’applique aux versions Blu-ray et DVD du titre. L’édition Blu-ray Ultimate de « BELLE » est disponible 4 444 exemplaires limitésalors qu’il ne s’agit même que de la version DVD 555 pièces va donner.

La particularité de la version Blu-ray est que ce hit d’anime est également dans un Édition 4K sur un Blu-ray UHD sera enclos. Si vous possédez un téléviseur adapté et le lecteur Blu-ray nécessaire, vous pouvez notamment la splendeur visuelle de BELLE se dérouler entièrement.

Mais que propose la BELLE – Ultimate Edition ?? Comme indiqué précédemment, l’éditeur KSM Anime a mis en place un package complet qui ne devrait rien laisser à désirer. À l’intérieur de boîte à couverture rigide pliable noble de cette version se trouvent à côté environ six heures de matériel bonus (Enregistrements en coulisses, interviews) le contenu suivant :

Digipack six faces en joint torique lenticulaire

certificat de sérialisation ci-joint

CD de la bande son

livret du film

Livret de paroles

5x cartes lenticulaires 3D

3x cartes d’art

affiche d’aimant

affiche de cinéma

De quoi parle BELLE ?

Au centre de l’histoire du film d’animation se trouve Lycéenne Suzu, qui vit avec son père dans un petit village. Cependant, après son inscription sur la plateforme internet « U », sa vie tranquille est sur le point de changer brusquement : dans le rôle de son avatar Belle elle peut surmonter son doute d’elle-même et là, après avoir chanté une chanson émouvante, devient une star. Mais peu de temps après, un apparaît monstre mystérieuxla « Bête », et menace de détruire le monde virtuel.

« BELLE » est la dernière œuvre de Le réalisateur vedette Mamoru Hosoda (« The Girl Who Leaped Through Time »), qui a également écrit le scénario du film d’animation. Comme les précédentes œuvres du cinéaste, le titre a été réalisé en Studio Chizu (« Le garçon et la bête »).

Le « BELLE – Ultimate Edition » devrait sortir le 21 juillet 2022 et est disponible en pré-commande dès maintenant sur Anime Planet. Jusqu’à ce dimanche 12 juin 2022le film d’animation est toujours dans les salles allemandes.