Belle Delphine revient sur YouTube après la fermeture de son compte par erreur

Belle Delphine est officiellement revenue sur YouTube.

Belle Delphine a eu sa chaîne YouTube rétablie après que la plate-forme a résilié son compte pour avoir enfreint sa politique sur la “nudité et le contenu sexuel”.

Lundi (23 novembre), les fans ont remarqué que le compte de Belle avait disparu de YouTube. Au lieu de cela, le message: “Ce compte a été résilié en raison de violations multiples ou graves de la politique de YouTube en matière de nudité ou de contenu à caractère sexuel” a été remplacé.

Belle était extrêmement bouleversée par la suppression de son compte et a déclaré qu’elle n’avait reçu “aucun avertissement / avertissement” avant que son compte ne soit supprimé. YouTube applique une politique de trois avertissements avant de supprimer définitivement une chaîne, sauf si la vidéo a gravement enfreint sa politique.

Belle Delphine revient sur YouTube après que son compte a été résilié par erreur. Photo: @bunnydelphine via Twitter

Plusieurs YouTubers, créateurs de contenu et fans ont soutenu Belle et se sont plaints d’avoir eu le même problème. Ils ont même commencé le hashtag #UnbanBelleDelphine et le nom de Belle était tendance sur Twitter.

Elle a tweeté: “Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont défendu. @TeamYouTube s’il vous plaît expliquez-moi pourquoi j’ai été banni alors que je n’ai rien fait de différent au ‘WAP’. C’est toute ma carrière.”

Belle Delphine se faire interdire sur youtube est sérieusement foirée. Personne ne devrait supporter cette merde. Le double standard de Youtube lorsque les vidéos qu’ils ont eues sur leur page FRONT sont égales sinon pires que les clips musicaux de Belle n’a aucun sens pour moi. – Repzion (@DDsulzbach) 23 novembre 2020

Belle Delphine est désormais interdite pour ses clips. Pas de grève. Aucun avertissement. Super YouTube. Apparemment, vous ne pouvez avoir de vidéoclips sexualisés que si vous faites partie de l’industrie de la musique. Baiser ce site #SimpForBella parce qu’elle a simulé pour nous. pic.twitter.com/IQPLj2xYvw – 𝓦𝓲𝓵𝓵𝔂𝓜𝓪𝓬𝓢𝓱𝓸𝔀 (@WillyMacShow) 22 novembre 2020

Eh bien, il semble que le buzz a fonctionné: la chaîne YouTube de Belle est officiellement de retour avec ses 1,79 million d’abonnés. Célébrant le retour de sa chaîne, elle a tweeté: “MON YOUTUBE EST DE RETOUR AAAAAAAH fuccc im so happy I could cry:,) MERCI @TeamYouTube de m’écouter !! Merci à tous ceux qui ont énormément aidé aussi.”

L’équipe YouTube a ensuite expliqué cette chaîne de Belle a en fait été supprimée par erreur. Ils ont tweeté: “Heureux que vous ayez vu que votre compte a été rétabli. La résiliation était une erreur de l’équipe de révision – nous sommes désolés pour la frustration que cela a provoquée. Nous vous avons envoyé un e-mail avec plus d’informations.”

