Belle Delphine a abandonné l’école à 14 ans avant de gagner des millions sur seulement les fans

Star en ligne Belle Delphine a parlé de la façon dont elle a abandonné l’école à 14 ans avant de faire fortune grâce YouTube et Seulement les fans.

Le jeune de 21 ans, de son vrai nom Mary-Belle Kirschner, est gagner 1,2 million de dollars par mois à travers Seulement les fans travail, avoir est devenue extrêmement populaire pour son contenu «bizarre».

Mais avant de trouver une renommée en ligne généralisée, La vie antérieure de Delphine n’était pas aussi positive.

S’adressant à Insider, elle a expliqué comment elle avait abandonné son école secondaire britannique en 2014, alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Elle a dit au magasin qu’elle avait quitté l’école parce qu’elle avait été victime d’intimidation, après avoir été un enfant « bizarre » cette a dû faire face à un «mauvais état mental» tout au long de sa première éducation.

Delphine a déclaré que l’incident qui l’avait poussée à abandonner rappelait en fait les scandales auxquels elle serait confrontée plus tard en tant que star de l’internet controversée, expliquant comment elle était devenue une grand fan de un genre connu comme anti-politiquement correct – via des YouTubers comme iDubbbz, une personnalité connue pour son ‘Flic de contenu‘ série qui expose et se moque des autres YouTubers, et un personnage parodique appelé Sale Frank.

Déjà aux prises avec l’exclusion sociale, Delphine a transféré des écoles après avoir eu 14 ans pour prendre un nouveau départ, mais quelques jours plus tard, ses anciens camarades de classe se sont répandus captures d’écran de blagues offensantes que Delphine avait réalisées en ligne.

Crédit: Instagram / Belle Delphine

« Fondamentalement cette blague était une série de commentaires ironiques », a-t-elle déclaré.

«Le fil de discussion initial a commencé avec quelqu’un qui disait:« J’adore le cancer ».

« Donc les gens disaient: «J’adore le cancer parce que vous pouvez obtenir une perruque gratuite».

« J’ai dit: » J’adore le cancer parce que tu peux aller à Disneyland « . »

Les captures d’écran ont été diffusées dans ses anciennes et nouvelles écoles du jour au lendemain, Delphine se rappelant comment elle s’est réveillée avec des messages contenant « haine après haine après haine ».

Comme elle ne pouvait pas affronter le retour à la nouvelle école, elle n’est tout simplement jamais revenue.

Delphine a poursuivi: «À certains égards, cela m’a vraiment propulsé davantage sur Internet.

«Quand cela s’est produit, et que tout le monde dans ma ville natale s’est en quelque sorte retourné contre moi, cela m’a vraiment fait me retourner contre eux et dire ‘F *** you’.

« Cela m’a vraiment isolé davantage parce que je pensais qu’Internet était le seul endroit où les gens m’acceptaient. »

Avant de commencer à gagner de l’argent réel grâce au contenu pour adultes, elle travaillait à des petits boulots, y compris la garde d’enfants.

Crédit: Instagram / Belle Delphine

S’adressant à Logan Paul sur son Impaulsif podcast récemment, Delphine a révélé la grosse somme d’argent qu’elle tire dans chaque mois pour avoir publié son contenu non adapté au travail.

Sa Seulement les fans compte 35 € (26 €) par mois, ce qui la place dans le haut de gamme des créateurs de contenu sur le site, mais il semble que le prix élevé ne rebute pas les gens.



Même si elle n’a pas voulu révéler le nombre d’abonnés qu’elle a, elle a déclaré: « Tous, comme, les principales personnes sur Only Fans gagnent à peu près la même chose, Je pense … D’après ce que je sais, et pour le moment, c’est comme un moulin par mois. «