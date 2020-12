Bellator signe Stephan Pütz

Après un an et demi sur la scène allemande, Stephan Pütz est ramené à l’étranger. La première division des poids lourds légers d’Allemagne sera en compétition pour le Bellator MMA l’année prochaine. La ligue a annoncé son engagement jeudi. La direction de Pütz a confirmé le rapport à 45secondes.fr.de.

Avec cela, Pütz revient sur la scène internationale trois ans après son dernier combat à l’étranger. Le joueur de 33 ans est retourné en Allemagne en 2018 après quatre ans et demi au cours desquels il a combattu continuellement à l’étranger et a remporté le titre des poids lourds légers à M-1 Global et a rapidement souligné sa suprématie dans la division des poids lourds légers.

À son retour, Pütz a remporté le titre GMC en battant le Tchèque Jan Gottvald. Il a ensuite rendu la faveur à l’ancien combattant de l’UFC Joachim Christensen pour sa première défaite en carrière en 2014, avant d’éliminer techniquement Idris Amizhaev. Après deux défenses de titre réussies, Pütz est passé dans la division des poids lourds en mars et a vaincu Ruben Wolf pour la deuxième fois, avec lequel il a été couronné double champion GMC.

Pütz a terminé dernier sur le ring en octobre et a remporté le titre de Fair.FC avec une victoire rapide sur le Brésilien Walter Chincho Jr. Il est maintenant de retour à l’étranger. Au Bellator MMA, Pütz pouvait non seulement rencontrer de nombreux anciens combattants de l’UFC tels qu’Anthony Johnson, Corey Anderson ou Phil Davis, mais aussi Viktor Nemkov, le frère aîné du champion en titre du Bellator Vadim Nemkov, qui en avait déjà deux quand il était M-1 Les fois dans la cage ont eu le plaisir avec le Frankfurter.

Comme l’a déclaré le manager de Pütz, l’accent devrait être mis sur la division des poids lourds légers, mais des excursions dans la division des poids lourds, comme à GMC ou autrefois à M-1 Global, où Pütz a pu arrêter le champion des poids lourds de l’époque et maintenant le combattant UFC Marcin Tybura, devraient toujours être possibles. . Quand le combattant du MMA Spirit fera ses débuts pour Bellator et contre qui n’est pas encore certain.

