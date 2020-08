Bella Thorne s’excuse auprès de la communauté OnlyFans révélatrice

30.08.2020 à 12h33

Bella Thorne a présenté ses excuses à la communauté sexuelle d’OnlyFans pour le dernier vol de la série à ceux de la plate-forme.

Plus récemment, Bella Thorne s’est inscrite à la plate-forme de médias sociaux OnlyFans, qui n’est disponible que pour les abonnés payants. Pour 20 € US, les utilisateurs peuvent obtenir des photos et des vidéos révélatrices de célébrités, d’acteurs porno ou d’influenceurs qui ne sont autrement ni sur Instagram ni sur Twitter. En conséquence, le joueur de 22 ans a récolté 2 millions de dollars en très peu de temps.

Bella Thorne aime jouer avec ses charmes

Thorne a déjà prouvé à plusieurs reprises sur son compte Instagram qu’elle n’avait aucun problème à montrer sa peau nue. L’actrice publie régulièrement des photos en bikini moulant ou présente son buste dans des découpes généreuses.

Les travailleurs du sexe se sont plaints

Cependant, elle a maintenant été attaquée par la communauté des travailleuses du sexe en ligne et des modèles de webcam qui comptent sur le site comme leur principale source de revenus après que le succès de Bella aurait conduit l’entreprise à imposer des restrictions de paiement. Bella a tweeté: “J’essayais d’attirer plus de personnes sur le site pour générer plus de revenus pour les personnes qui publient du contenu sur le site.”

Bella voulait promouvoir le site

Vous vouliez seulement attirer l’attention et plus d’abonnés sur le site avec votre campagne. «Je voulais attirer l’attention sur le site Web … Et je vous ai blessé en essayant de le faire. J’ai risqué ma carrière plusieurs fois pour éliminer la stigmatisation derrière le travail du sexe, la pornographie et la haine naturelle que les gens crachent … pour tout ce qui est lié au sexe. “

Elle voulait faire ça avec l’argent

Elle souhaite également utiliser sa conscience et sa plateforme pour aider les autres. «Je vous ai blessé dans ce processus et je suis vraiment désolée», a-t-elle continué à s’excuser dans le tweet. Selon le Los Angeles Times, Bella Thorne voulait également investir ses revenus dans sa société de production et donner une autre partie. (Bang / KT)