Bella Thorne révèle qu’elle a failli être renvoyée par Disney Channel pour avoir porté un bikini à 14 ans

À l’époque, l’actrice jouait dans la série à succès Shake it Up de Disney Channel, aux côtés de Zendaya.

Actrice et musicienne Bella Thorne a parlé d’un incident qui a failli la faire virer de Disney Channel Secoue le. Elle a joué aux côtés de Zendaya dans la série à succès de 2010 à 2013. Thorne, qui a maintenant 25 ans, a raconté l’épreuve lors de l’épisode de mardi de Podcast d’Emily Ratajkowski Haut bas avec EmRata. Elle a partagé :





« J’ai failli me faire virer de Disney Channel parce que j’avais 14 ans et que je portais un deux pièces sur la plage. Ce styliste avec qui je traînais m’a mis cette chaîne qui est, comme, une chaîne de corps. Je ne Je m’en fous. Il y avait un fan ; ils ont pris une photo de moi sur la plage. J’ai failli me faire virer. C’était dans tous les médias. C’était littéralement viral à l’époque. C’était : « Comment ose-t-il petite fille fait ça ? C’est tellement dégoûtant. »

Elle a ajouté que les dirigeants de Disney Channel s’inquiétaient de la « chaleur » qu’ils recevaient à la suite des images, ils ont donc conseillé à la jeune fille de 14 ans de « porter un short garçon et un t-shirt ample » la prochaine fois qu’elle serait à la plage.

Avant d’apparaître sur Secoue leThorne a eu de petits rôles à la télévision dans des séries dont Le CO et Entourageet un rôle récurrent majeur en tant que Margaux Darling sur ABC Argent sexy sale. Secoue le était son rôle décisif, et elle et Zendaya sont apparues ensemble dans plusieurs vidéoclips. Les autres crédits notables de Thorne incluent Le Duff, infâme, La babysitter séries de films et Freeform’s Célèbre en amour série.

Autre allégation concernant Bella Thorne

Se faire gronder pour avoir porté un bikini n’était pas le seul incident préoccupant dont Thorne a parlé lors de son apparition en podcast. Thorne a déclaré qu’alors qu’elle avait 10 ans, un directeur de casting a fait savoir à son agent qu’ils ne choisiraient pas la jeune actrice car elle « flirtait avec lui [casting director] et cela le mettait vraiment mal à l’aise. Thorne a expliqué que la possibilité qu’elle flirte avec l’homme plus âgé était presque impossible :

« De plus, vous êtes dans une session de réalisateur », a déclaré Thorne. « Vous ne pouvez pas vraiment dire ou faire grand-chose. Vous faites la scène, vous dites ‘bonjour’, vous sortez. Il n’y a pas le temps d’aimer, ‘Laissez-moi allez vous asseoir sur vos genoux ou vous mettre mal à l’aise. De quoi tu parles, mec ? »

L’actrice a ajouté qu’elle était toujours aux prises avec la culpabilité découlant de l’incident, se demandant ce qu’elle aurait pu faire pour qu’il se sente mal à l’aise, avant d’ajouter : « Et à chaque fois que je me dis : ‘Bella, arrête ça’. Même cette pensée là devient une partie du problème… ça me rend fou. »

Thorne a déjà été franche sur son enfance tumultueuse. D’après ses mémoires de 2019 La vie d’un aspirant magnat : Désarroi mental, elle a été abusée sexuellement dans son enfance. Thorne rejoint une liste croissante d’acteurs, dont Natalie Portman, Millie Bobby Brown et Ariel Winters, qui ont partagé des détails sur des comportements inappropriés émanant d’adultes de l’industrie pendant leur jeunesse.