Bella Thorne a annoncé qu’elle allait se marier: qui est son futur mari

Le grand moment de Bella Thorne! La célèbre actrice de 23 ans a officiellement annoncé qu’elle se marierait Benjamin Mascolo. L’histoire d’amour a commencé par un commentaire Instagram et se terminera à l’autel dans les mois à venir. Revoyez la vie personnelle de la jeune femme et rencontrez son futur mari!

La nouvelle a été confirmée par son petit ami sur les réseaux sociaux avec une photo où il a montré la bague et ajouté la phrase « a dit oui ». En outre, il a expliqué comment il avait fait la proposition: « J’ai écrit une lettre d’amour derrière le scénario de notre film, à la fin de la dernière scène. Elle regardait le moniteur avec le réalisateur et … surprise. »

Le jeune homme a également publié le message que Thorne lui a dit sur Instagram, qui a commencé leur relation à la mi-2019. Depuis lors, Le couple n’a eu aucun problème à montrer publiquement sa relation jusqu’à ce qu’il confirme à ses fans qu’il se marie.. La publicité comptait près d’un demi-million de likes sur Instagram.

Qui est Benjamin Mascolo, futur mari de Bella Thorne?

Mascolo est né en Italie il y a 27 ans et a été formé musicalement à Los Angeles. Faites partie du duo de chanteurs Benji et Fede, avec Federico Rossi et joue également de la guitare. Les artistes sont devenus très populaires principalement dans leur pays et se caractérisent par leurs ballades pop et leurs paroles romantiques.

Thorne a toujours été très ouverte sur sa vie privée, elle a rencontré des copines et en 2019 elle a assuré qu’elle avait une orientation pansexuelle. « Il n’est pas nécessaire que ce soit une fille, un garçon, tu sais, lui, elle, ceci ou cela. C’est littéralement, tu aimes la personnalité, comme si tu étais en tant qu’être », l’actrice et chanteuse a exprimé dans une interview avec Good Morning America d’ABC.