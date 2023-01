Bella Ramsey, pourriez-vous quitter « The Last of Us » pour le saut dans le temps de la saison 2 ?

La série HBO Max « The Last of Us » a annoncé son renouvellement pour une deuxième saison. Sans aucun doute, une bonne nouvelle pour de nombreux fans et toute l’équipe de production de l’adaptation du jeu vidéo éponyme par Naughty Dog, dirigé par Craig Mazin et Neil Druckmann.

Cependant, un doute a surgi chez de nombreux adeptes du matériau original de l’œuvre : dans le jeu, il y a un saut temporel important entre la première et la deuxième partie de l’histoire, une période pendant laquelle Élie Cela change beaucoup au niveau physique.

Ensuite,Bella Ramsey pourrait partir « Le dernier d’entre nous » à cause du saut dans le temps de la saison 2 ? Ensuite, nous révélons ce que nous savons de son mandat dans la série.

BELLA RAMSEY FERA-T-ELLE PARTIE DE LA DEUXIÈME SAISON DE « THE LAST OF US » ?

Rien n’est encore confirmé, mais tout semble indiquer que la présence de Bella Ramsey est garantie dans la deuxième saison de « The Last of Us ». Autant qu’on le sache, l’artiste qui donne vie à Élie elle a été l’une des premières personnes à entendre parler de la rénovation et en était très enthousiaste.

De plus, avant l’annonce, elle avait été chargée de s’assurer qu’il y avait la possibilité d’avoir un nouvel opus du projet. D’accord avec Bbcm’a dit: « Si les gens continuent à regarder, je pense [una segunda parte] c’est fort probable. C’est aux gars de HBO de décider. »

Ainsi, il serait assez décevant pour elle et ses fans de ne pas poursuivre la production après cette campagne promotionnelle. D’autre part, son travail d’acteur a été acclamé par la critique dans le monde entier. Si on ne tenait compte que de ces aspects, il n’y aurait pas besoin d’avoir une autre actrice pour le rôle.

L’actrice Bella Ramsey et sa réaction au renouvellement de « The Last of Us » pour une deuxième saison (Photo : Josh Horowitz / Twitter)

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE SAUT DANS LE TEMPS DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « THE LAST OF US » ?

Évidemment, la grande inquiétude de certains fans de la série est la jeu vidéo grand saut dans le temps: entre la première et la deuxième partie ont lieu 5 ans. C’est-à-dire, Élie arrive à avoir 14 à 19 ans.

Les changements typiques de l’adolescence sont évidents, il est donc compréhensible que la permanence de Bella Ramsey générer de l’incertitude. En ce sens, des noms comme Shannon Berry (« The Wilds ») a commencé à circuler sur les réseaux sociaux comme son éventuel remplaçant.

Cependant, certains facteurs supplémentaires nous font supposer que cela ne se produira pas dans la production mettant en vedette Pierre Pascal.

Ellie (Bella Ramsey) dans le deuxième épisode de « The Last of Us » (Photo : HBO)

POURQUOI BELLA RAMSEY RESTERAIT-ELLE DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « THE LAST OF US » ?

1. L’âge de Bella Ramsey

Bella Ramsey Il a actuellement 19 ans. Ainsi, au début du tournage de « Le dernier d’entre nous 2 »sera encore plus grand que le sien Élie. Il est fort probable que les créateurs en aient tenu compte lors de son embauche, puisqu’ils ont évité d’avoir un adolescent dans l’enregistrement dès le début.

2. L’apparence du personnage

Au-delà de l’âge Hollywood il existe de nombreuses astuces de maquillage et de garde-robe pour vieillir les talents. Aussi, dans le cas de Élieon a cherché que Jolie adopter l’essence du personnage avant son physique. Cet aspect pourrait donc passer au second plan.

3. La durée du saut dans le temps

Il est compréhensible qu’un remplacement soit envisagé après ce qui s’est passé en « Maison du Dragon ». Là, ils ont modifié leur protagoniste (Rhaenyra Targaryens)puisque le saut dans le temps est passé 20 ans. Cependant, dans « Le dernier d’entre nous » Ce n’est que cinq ans (5 ans), donc cette idée serait écartée.