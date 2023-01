The Last of Us semble être l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps, et Bella Ramsey en fait partie, qu’elle le croie vraiment ou non.

Bella Ramsey pense toujours qu’elle pourrait être terrible dans The Last of Us en raison de réactions négatives en ligne

Bella Ramseyl’apparition de Lyanna Mormont dans Jeu des trônes était l’un des ajouts les plus remarquables au casting de la série fantastique. Ayant continué à apparaître dans l’adaptation BBC / HBO de Ses matières sombres et d’autres émissions, son nouveau rôle dans Le dernier d’entre nous est l’un de ses rôles les plus importants mais les plus difficiles à ce jour. Avec une énorme base de fans, Le dernier d’entre nous apporte avec lui certaines attentes de ceux qui connaissent le jeu vidéo, ce qui a conduit à une réaction initiale contre le casting de Ramsey en tant qu’Ellie qui a fait douter l’actrice qu’elle était à la hauteur du défi. S’adressant au New York Times, Ramsey, qui avait 17 ans lorsque le casting a été terminé, a révélé que ces doutes n’avaient toujours pas complètement disparu. Dit-elle:

« C’est la première fois que j’ai une réaction négative à quelque chose. Il y aurait des moments où je trouverais ça drôle. Ensuite, j’arrivais à la fin d’une session de défilement de 10 minutes, posais mon téléphone et réalisais : c’était peut-être une mauvaise idée. Ce n’est que récemment que j’ai accepté que je suis Ellie, et je peux le faire, et je suis un bon acteur, mais cela durera quelques semaines et ensuite je penserai que je suis à nouveau terrible. C’est juste le processus.

Le dernier d’entre nous Le créateur Neil Druckmann n’a eu aucun problème à confier à Ramsey le rôle d’Ellie, car lorsqu’il a vu sa cassette d’audition, Ellie était tout ce qu’il pouvait voir. Il a dit:

« Nous recherchions une combinaison spécifique de contradictions : quelqu’un qui peut être drôle et décalé, violent et brutal. Je n’ai pas vu Bella agir comme Ellie – j’ai vu Ellie.





The Last of Us est déjà salué comme la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps

Adapter les jeux vidéo a toujours été une corde raide, et dans la plupart des cas, l’équilibre n’a pas été maintenu pour plaire à la fois aux fans et aux nouveaux venus dans la franchise. Le dernier d’entre nous n’a pas encore vu de critiques du public arriver, mais après avoir fait ses débuts avec un score parfait de Rotten Tomatoes de la part des critiques, il a continué à détenir 97% alors que de plus en plus de critiques sont arrivées.

L’un des plus grands attributs de la série semble être sa fidélité à l’histoire du jeu. Bien qu’il y ait toujours un désir de nombreuses adaptations pour apporter de nombreux changements au matériel source, qui au fil du temps a vu plusieurs Resident Evil les tentatives de film doivent être annulées, Le dernier d’entre nous a simplement pris un scénario déjà bien développé et n’y a apporté que de légères modifications.

Comment le public évaluera l’émission quand Le dernier d’entre nous arrive sur HBO et HBO Max le 15 janvier n’a pas encore été vu, mais le buzz initial autour de la première de la série ne pourrait pas être plus positif. Alors qu’une deuxième saison semble être certaine à ce stade, l’autre choix audacieux de Druckmann a été de préciser qu’il n’y aura pas un nombre interminable de saisons, et la série racontera les histoires des jeux telles qu’elles sont. En tant que modèle pour les futures adaptations de jeux vidéo, il pourrait être utile de le garder à l’esprit pour que les autres le suivent.