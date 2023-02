Le renouvellement de la saison 2 de The Last of Us a excité la star Bella Ramsey, mais l’a également rendue nerveuse car elle sait ce qui s’en vient.

Bella Ramsey explique ce qui la rend nerveuse à propos de la saison 2 de The Last of Us

Le dernier d’entre nous a pris d’assaut le monde, et même après une légère note sur la divergence de son troisième épisode par rapport au jeu vidéo et à l’histoire gay, c’est toujours l’une des émissions les mieux notées de tous les temps. Cela signifie que non seulement la série a vu son audience augmenter semaine après semaine, mais qu’elle a déjà eu une deuxième saison éclairée en vert par HBO. Pour l’étoile Bella Ramsey, la perspective de la saison deux est vraiment excitante, mais il y a quelque chose qui la rend très nerveuse à propos de ce qui s’en vient pour son personnage. Elle a déclaré au podcast Happy Sad Confused :

« Je suis vraiment excité d’être honnête pour l’histoire d’Ellie Dina. J’ai regardé une coupe ensemble, quelqu’un a fait un montage phénoménal – je ne sais pas comment ils font – comme un montage incroyable, tout comme le gameplay, comme l’histoire d’amour d’Ellie et Dina. Je suis donc ravi de jouer cela. Et aussi la complexité de sa relation avec Joel et comment cela devient décidément plus complexe, et j’ai hâte d’y être. Et la violence qui s’ensuit est passionnante d’une certaine manière, pour pouvoir peut-être explorer cela dans un environnement vraiment sûr. Ce sera cool. Mais je suis aussi nerveux à ce sujet. Comme si je suis nerveux, parce que je sais ce qui se passe dans le deuxième match et je suis nerveux à l’idée d’être potentiellement sans Pedro pendant un certain temps. Ça va être vraiment triste.

La première saison racontant l’histoire du premier jeu vidéo, la deuxième saison tirera son scénario central du deuxième jeu de la franchise. Le premier jeu étant considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, il n’est pas surprenant que la série suive son exemple, mais le deuxième jeu controversé sera-t-il la perte de la série ?





Qu’est-ce que la saison deux apportera à Le dernier d’entre nous?

Comme Ramsey y a fait allusion dans ses commentaires, les événements de Le dernier d’entre nous, partie II mènent à une grande partie de l’histoire où Ellie est sans Joel, ce qui signifie que si la série suit le récit comme prévu, la même chose se produira dans la série. Cela pourrait signifier que si la première saison est basée sur l’histoire de Joel au cœur de la série, la deuxième saison se concentrera sur Ellie.

Le deuxième jeu contient de nombreux moments charnières entre Ellie et le nouveau personnage Dina, qui devient la compagne d’Ellie pendant l’absence de Joel. Cela signifie qu’il y aura sans aucun doute un grand changement à venir dans la deuxième saison, mais la question est de savoir comment les fans réagiront aux changements par rapport à ce qui a été un début de série presque parfait.

Avec une deuxième saison déjà renouvelée, la façon dont la série se comporte dans les prochains épisodes n’est pas pertinente dans le grand schéma des choses. Pourtant, il ne fait aucun doute que toutes les personnes impliquées dans la série aimeraient la voir continuer à recevoir les distinctions qui lui ont permis d’augmenter son volume d’audience semaine après semaine. Nouveaux épisodes de Le dernier d’entre nous première sur HBO chaque dimanche.