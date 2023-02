The Last of Us a vu une certaine quantité de réactions homophobes ces dernières semaines, mais Bella Ramsey n’a aucune inquiétude à ce sujet.

Bella Ramsey a un message simple et direct pour tous ceux qui n’aiment pas les histoires queer de The Last Of Us

Bella Ramsey a délivré un message brutal à ceux qui ont exprimé des opinions homophobes sur Le dernier d’entre nous, en leur disant qu’ils doivent s’y habituer. La série a débuté avec des critiques presque parfaites, mais lorsque le troisième épisode s’est centré sur un scénario original autour de la relation de Bill et Frank, qui ne faisait pas partie du jeu vidéo, une vague de négativité a frappé contre l’inclusion de l’épisode. Dans une récente interview avec GQ, Ramsey a parlé de sa réaction au contrecoup et de la façon dont les fans peuvent simplement accepter ce que la série offre ou non. Dit-elle:





« Je ne suis pas particulièrement anxieux à ce sujet. Je sais que les gens penseront ce qu’ils veulent penser. Mais ils vont devoir s’y habituer. Si vous ne voulez pas regarder la série parce qu’elle a des histoires gays, parce qu’elle a un personnage trans, c’est à vous de jouer et vous manquez quelque chose. Ça ne va pas me faire peur. Je pense que cela vient d’un lieu de défi.

Ramsey elle-même s’identifie comme non binaire, mais n’a pas l’impression que les pronoms que les gens utilisent ont du poids, alors elle l’utilise toujours. En ce qui concerne ses personnages, l’actrice a expliqué comment jouer des personnages plus féminins dans certains de ses autres rôles la faisait se sentir plus autonome, car elle n’est pas une « jeune femme » ou une « jeune femme ». Comme Ellie dans Le dernier d’entre nous, Ramsey a des scénarios puissants à venir cette saison et la deuxième saison qui arrive dans un proche avenir. Pour sa part, elle espère que la majorité des gens seront heureux de rester pour voir comment tout cela se passe.

The Last of Us a vu son audience globale baisser légèrement

HBO

Le dernier d’entre nous a continué de recevoir des éloges dans l’ensemble, mais son score d’audience largement supérieur a pris un coup au cours des deux dernières semaines grâce à un afflux de classements 1 étoile qui visent l’histoire d’amour de l’épisode 3 entre Bill et Frank. Bien qu’il y ait eu d’autres fans inconditionnels mécontents du jeu vidéo qui sont mécontents de tout ce qui s’éloigne légèrement d’être une copie directe du matériel source, l’amour général pour la série a continué à se manifester et la série est toujours garantie une place comme l’un des plus grands drames télévisés de tous les temps.

Bien qu’il y ait eu des plaintes selon lesquelles la série n’est pas une attaque continue de violence zombie, la nature de la série n’a pas besoin d’un flot incessant d’attaques sanglantes, car lorsqu’elles surviennent, leur impact est beaucoup plus important. Au fur et à mesure que l’émission progresse, de plus en plus de personnes semblent vouloir s’y attaquer pour des raisons pointilleuses qui n’ont pas vraiment d’impact sur l’ambiance générale de la série, ou les éloges de la grande majorité des téléspectateurs, dont le nombre ne cesse de croître.

Le dernier d’entre nous diffuse ses cinq premiers épisodes sur HBO Max, avec de nouveaux épisodes arrivant chaque dimanche.