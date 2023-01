Bella Ramsey a failli refuser le rôle d’Ellie dans The Last of Us pour une raison inattendue

célébrités

Le dernier d’entre nous est un succès sur HBO Max, mais il a presque perdu son avance. Pourquoi Bella Ramsey était-elle sur le point de refuser le rôle d’Ellie ?

Le dernier d’entre nousSans aucun doute, il a dépassé les attentes des fans. Après sa première, le 15 janvier à HBO Max, a enchanté des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Eh bien, non seulement parce que c’est l’un des grands paris de la plateforme, mais aussi parce qu’il est basé sur le célèbre jeu vidéo PlayStation.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, Le dernier d’entre nous c’est très proche de ce que l’on voit dans le jeu, ce qui fascine encore plus les adeptes de cette histoire. en plus la performance de Pedro Pascal dans la peau de Joel et celle de Bella Ramsey jouant Ellie était quelque chose de bien plus marquant. Eh bien, les deux ont parfaitement capturé l’essence de chaque personnage.

Cependant, la réalité est qu’avant de pouvoir convaincre les fans avec sa création, la production a dû convaincre les acteurs. Ceci est dû au fait Bella Ramsey a failli refuser le rôle d’Ellie dans Le dernier d’entre nous et cela, il l’a avoué avant même la grande sortie de cette fiction.

Pourquoi Bella Ramsey a presque refusé d’être Ellie dans The Last of Us :

Bella Ramsey ces derniers temps, il s’est caractérisé par son profil bas et, sans aucun doute, l’attente autour Le dernier d’entre nous a fait remarquer à l’actrice la renommée qui allait arriver. C’est pourquoi, avant la première du strip, il a avoué Le journaliste hollywoodien que cela la terrifiait et était sur le point de rejeter le rôle.

Apparemment, d’après ce qu’elle a dit, elle n’était pas sûre d’accepter la renommée qui allait lui arriver et c’est pourquoi elle n’a pas pu l’accepter au début. Cependant, ils l’ont convaincue plus tard et elle a fini par dire oui pour être, actuellement, l’une des actrices les plus recherchées et les plus intrigantes de l’industrie.

