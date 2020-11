Bella Poarch sur ses tatouages: « Ils sont utilisés pour couvrir les cicatrices d’abus »

Utilisateurs de TIC Tac ils savent sûrement Beau poarque: le jeune de dix-neuf ans d’origine philippine est devenu l’une des stars les plus suivies sur la plateforme de partage de vidéos, menaçant le record détenu jusqu’à présent par le danseur Charlie D’Amelio. Contrairement à ce dernier, cependant, on sait peu de choses sur la biographie, les détails personnels et la vie privée de Bella Poarch, à tel point que ces derniers jours, l’un des utilisateurs de TikTok a demandé dans les commentaires de l’une de ses vidéos pourquoi elle avait décidé de obtenir un tatouage complet du corps.

En réalité, les tatouages ​​de Bella Poarch ne font pas partie des traits qui la définissent comme une personnalité sur TikTok: la jeune femme est devenue célèbre pour sa synchronisation labiale créative, dans laquelle elle réinterprète des chansons tout en bougeant simultanément son visage au rythme de la musique. Sa garde-robe se caractérise principalement par des vêtements amples et confortables, mais de temps en temps au fil des mois, son contenu est apparu. grands tatouages – parmi lesquels un étendu sur tout le bras et deux autres qui occupent une hanche et une assez grande partie du dos – ce qui a intrigué certains fans.

La question de l’utilisateur qui a provoqué la réponse du tiktoker a été posée de manière pas tout à fait délicate, affirmant que les œuvres logées sur son corps ne lui convenaient pas. Bella Poarch a cependant décidé d’utiliser la question comme point de départ pour répondre une fois pour toutes à ce genre de curiosité: en rapportant le commentaire dans l’une de ses vidéos hier, elle a répondu que les tatouages ils sont utilisés pour couvrir les cicatrices. « J’ai eu une enfance difficile », a déclaré l’influenceur à TikTok. « Je porte des cicatrices qui proviennent de la maltraitance et qui me mettaient en danger, alors j’ai dû les couvrir de tatouages. »