Bella Poarch parle de son expérience d’agression sexuelle dans les paroles et la vidéo d’Inferno

« J’ai décidé de m’exprimer en créant une chanson et une vidéo avec Sub Urban en fonction de la façon dont je souhaitais que mon expérience se passe. »

Bella Poarch est de retour avec un nouveau single et le sens de ses paroles et de son clip « Inferno » est incroyablement puissant.

Plus tôt cette année (14 mai), Bella Poarch a sorti son premier single « Build a Bitch ». La star de TikTok est devenue un succès instantané dans l’industrie de la musique avec le classement « Build a Bitch » aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le single a été co-écrit par Sub Urban, et Bella vient de sortir sa suite. Son deuxième single est une collaboration avec Sub Urban nommé ‘Inferno’.

LIRE LA SUITE: Bella Poarch a coupé James Charles de sa vidéo Build a Bitch

Maintenant, Bella a parlé de l’inspiration derrière ‘Inferno’ dans un article franc sur son expérience d’agression sexuelle.

De quoi parlent les paroles de l’Enfer de Bella Poarch ?

Dans un commentaire épinglé sous la vidéo ‘Inferno’, Bella écrit : « En tant que victime d’agression sexuelle, cette chanson et cette vidéo signifient beaucoup pour moi. C’est quelque chose que je n’ai pas encore été prêt à partager avec vous. C’est très difficile pour moi d’en parler. Mais je suis prêt maintenant. J’ai décidé de m’exprimer en créant une chanson et une vidéo avec Sub Urban basée sur la façon dont j’aurais aimé que mon expérience se passe. C’est un fantasme que j’aurais aimé être vrai. J’ai hâte de partager cela avec vous tous. »

La vidéo montre deux hommes essayer de profiter d’une Bella ivre dans un bar d’hôtel. Cependant, elle n’est pas vraiment ivre. Elle les emprisonne ensuite dans un ascenseur et les torture avec divers pouvoirs avant de les geler à mort avec l’aide de Sub Urban.

Dans le refrain, Bella chante : « No halo / Baby, I’m the reason why Hell’s so hot / Inferno ».

‘Inferno’ est le deuxième avant-goût du premier projet de Bella, qui n’a pas encore de titre. Nous avons hâte de voir ce qu’elle fera ensuite.

paroles de Sub Urban & Bella Poarch – ‘Inferno’

CHOEUR : Bella Poarch

Pas de halo

Bébé, je suis la raison pour laquelle l’enfer est si chaud

Enfer

Bébé, je suis la raison pour laquelle le mal est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-donc

VERSET 1 : Suburbain

Terriblement terrible, c’est elle la méchante

Une aussi douce que du caramel, c’est ma sainte

Je pense que je reçois des papillons, mais c’est vraiment

Quelque chose me dit de m’enfuir

CHOEUR : Bella Poarch

Pas de halo

Bébé, je suis la raison pour laquelle l’enfer est si chaud

Enfer

Bébé, je suis la raison pour laquelle le mal est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-donc

PONT : Bella Poarch

Na-na-na-na-na-na, ouais, ouais, ouais

Na-na-na-na-na-na, ouais

C’est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-donc

VERSET 2: Suburbain

Manic comme un lustre, fissure le plafond

Marie-Antoinette parce qu’elle a perdu la tête

Craquer pour les extérieurs, aussi séduisants

Comme ils pourraient être, je sais que j’ai peur

CHOEUR : Bella Poarch

Pas de halo

Bébé, je suis la raison pour laquelle l’enfer est si chaud

Enfer

Bébé, je suis la raison pour laquelle le mal est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-donc

OUTRO : Bella Poarch

Ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah

C’est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-donc

Na-na-na-na-na-na, ouais, ouais, ouais

Na-na-na-na-na-na, ouais

C’est si amusant, l’enfer est si chaud

Oh-si chaud

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂