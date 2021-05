Bella Poarch dit qu’elle se sentait « mal à l’aise » de prendre des photos avec des fans sans maquillage

« Enlevez les filtres et je suis toujours heureux d’être moi. »

Bella Poarch a apparemment tout. Elle est la troisième personne la plus suivie sur TikTok (juste derrière Charli D’Amelio et Addison Rae), elle a la vidéo la plus appréciée sur la plateforme et elle vient de sortir son premier single ‘Build a Bitch’, dont Bella dit qu’il s’agit » embrassant les imperfections et vos défauts « .

Malgré tous ses succès, la star de TikTok a admis qu’il fut un temps où elle avait eu du mal à prendre des photos avec ses fans sans maquillage. Dans une nouvelle interview avec Vogue, Bella a parlé de son image corporelle et de son impact sur son nouveau single.

«Parfois, je me surprends à me comparer aux autres, mais ensuite je prends du recul et je me rappelle qu’être soi-même est la meilleure chose. Même si j’essaye de faire de mon mieux sur TikTok, l’une des choses que j’ai apprises pour être à l’aise c’est embrasser mes défauts », a-t-elle expliqué.

LIRE LA SUITE: La signification des paroles de Build a Bitch de Bella Poarch et de tous les camées de la vidéo

Bella Poarch dit qu’elle s’est sentie « mal à l’aise » en prenant des photos avec des fans. Photo: @bellapoarch via Instagram

«Je suis passé par cette phase vraiment étrange où je serais mal à l’aise de prendre des photos avec des fans quand je n’avais pas mon maquillage prêt et je verrais plus tard ces photos en ligne. Mais ensuite j’ai réalisé que je suis censé ressembler à ça. C’est à quoi je ressemble et il n’y a rien de mal à cela. Enlevez les filtres et je suis toujours heureux d’être moi. «

Bella a maintenant mis ces thèmes dans sa musique. Son nouveau single «Build a Bitch» consiste à rejeter les standards de beauté typiques. Le clip de Bella fait écho à cela aussi, situé dans une usine qui crée des femmes «parfaites». Bella est l’une des créations de l’usine et elle émeut, libérant toutes les autres femmes artificielles. Il y a aussi des camées de Larray, ZHC, Valkyrae, Mia Khalifa, Dina, Sub Urban, Bretman Rock et Rakhim.

Bella a poursuivi: « La chanson parle d’embrasser les imperfections et vos défauts. J’ai l’impression que la société et Internet exercent une pression énorme sur les gens pour qu’ils paraissent ou soient parfaits. Tout mon message est que je veux que les gens réalisent que vous ne le faites pas. Ce n’est pas forcément parfait. Et c’est bien de ne pas l’être aussi. Je veux inspirer les gens à être à l’aise dans leur peau et à rester fidèles à eux-mêmes, quoi qu’il arrive. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂