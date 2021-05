Bella Ciao; La Casa de Papel termine le tournage de sa dernière saison

À travers une nouvelle photographie, Netflix a annoncé que «La Casa de Papel», un drame policier populaire qui s’est positionné comme l’une des productions espagnoles les plus réussies de l’histoire de la plateforme, a finalement culminé avec le tournage de sa cinquième saison.

Créée par Alex Pina comme une mini-série en deux parties pour la chaîne de télévision espagnole «Antena 3», la production gagnerait en popularité après son arrivée sur Netflix, qui a rapidement offert l’opportunité d’élargir l’histoire tout en conservant sa distribution d’origine, ainsi que le distribuant dans les pays anglo-saxons sous le titre de « Money Heist », augmentant de façon exponentielle sa popularité.

« La Casa de Papel » a commencé par un grand vol planifié par un personnage énigmatique qui se fait appeler « Le Professeur » (joué par Álvaro Morte) qui rassemble une équipe de parias qui vivent en marge de la loi pour mener une grande attaque sur «La Casa de la Moneda y Timbre» en Espagne, chacun d’eux prenant le nom d’une ville célèbre comme surnom. Tokyo (Úrsula Corberó), est la narratrice et le personnage principal de l’histoire.

Vendredi dernier, Netflix a partagé une image du casting de « La Casa de Papel » dans leurs costumes rouges traditionnels, annonçant que la série a culminé avec le tournage de la cinquième saison, qui arrivera dans le catalogue de la plateforme en juillet prochain Et, selon l’équipe créative derrière la série, ce sera le dernier volet de l’histoire de La Resistencia.

Ce qui a commencé comme un braquage s’est terminé en tant que famille. C’est un résumé de la partie 5 de La Casa de Papel / Money Heist. Merci à tous les fans de faire partie de La Resistencia! Nous avons hâte de vous montrer comment cette histoire se termine. pic.twitter.com/ey2TuEZENh – Netflix (@netflix)

Les deux premières parties de « La Casa de Papel » se sont concentrées sur ce premier vol, tandis que les 3 et 4 saisons ont présenté ce groupe, qui a pris le surnom de « La Resistencia », exécutant un assaut contre la Banque nationale d’Espagne, un arc narratif qui est toujours en suspens et cela prendra fin avec la cinquième saison.

Jesús Colmenar et Cristina López Ferraz rejoignent le créateur de la série en tant que producteurs exécutifs, tandis que Koldo Serra et Álex Rodrigo dirigent chacun de ses épisodes. Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Alba Flores et Jaime Lorente reviendront dans cette nouvelle saison pour mettre fin à l’histoire de leurs personnages aux côtés de Morte et Corberó.