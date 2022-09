Belinda vivrait une liaison avec un homme d’affaires puissant

célébrités

Belinda vivrait une liaison avec un homme d’affaires après la rupture avec des polémiques comprises avec son ancien partenaire Christian Nodal. Les détails!

L’expérience ultime en amour pour Bélinda C’était quelque peu traumatisant avec une rupture controversée avec son ex-partenaire chrétien nodalun autre artiste mexicain populaire qui, en février de cette année, a annoncé la fin du lien émotionnel qui unissait ces personnages et qui a été suivi de près par le presse cardiaque de la même manière que par les fans des interprètes.

Dernièrement, il y a eu beaucoup de controverse entre Belinda et Nodal. Ils se sont d’abord dédiés des chansons peu de temps après leur rupture. Il a fait de même avec Nous ne sommes plus et nous ne serons plus tandis qu’elle répondait avec K-bron. Plus tard, un ami de Nodal a dédié une insulte à l’ancien partenaire du Sonora devant Nodal lui-même, qui n’a réussi qu’à rire, suscitant l’indignation de ses partisans.

Belinda pourrait avoir une nouvelle romance

Ce qui est certain, c’est que chrétien nodal est allé de l’avant et a formé un couple avec le chanteur argentin Cazzu auquel, ostensiblement, il a dédié la même chanson qu’à Bélinda, Ça et plusainsi que d’inviter sa nouvelle petite amie à participer à un clip vidéo qu’il a réalisé avec l’auteur-compositeur-interprète Kany García.

Le temps a aussi passé Bélinda qui semble avoir tourné la page de son histoire avec Nodal et l’aurait remplacé par un homme d’affaires bien connu : Gonzalo Hévia Baillèrespetit-fils des propriétaires de Palais de fer. Ils ont été surpris ensemble au cours du week-end, après avoir assisté à un événement dans le grand magasin susmentionné, à Mexico, où ils ont partagé un dîner avec des amis.

Dans une vidéo circulant sur Internet, on la voit Bélinda avec l’homme d’affaires, qui défie le chanteur de « Fais-lui un petit bisou, mais au scorpion ». Face aux images, les fans de l’actrice et chanteuse se sont mis à spéculer sur la possibilité d’une idylle dans la vie de Bélinda Cela ne ferait pas de mal si nous tenions compte des dernières expériences qu’il a partagées avec chrétien nodal.

La fortune des Bailléres s’élève à 10 mille 480 millions de dollars, ce qui en fait décidément l’une des familles les plus riches du Mexique, faisant Gonzalo Hévia Baillères l’un des hommes les plus puissants du pays grâce au fait qu’il est l’héritier d’une telle fortune, ce qu’il complète par une préparation académique dans des écoles internationales telles que l’internat suisse Le Rosey et l’école Ransom Everglades à Miami.

