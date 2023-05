Belinda parle de sa relation avec Babo, de Cartel de Santa et ce sont les plans qu’ils ont

célébrités

La chanteuse mexicaine a révélé ses projets avec le rappeur mexicain.

© Belinda-Babo (Instagram)Belinda a discuté de ses plans avec Babo

Bien qu’avec des publics qui peuvent sembler différents, Belinda et Babo, de Cártel de Santa, sont deux des musiciens les plus aimés du Mexique et dans d’autres pays, pour lesquels ils ont fait sensation après que le chanteur a confirmé une relation avec le rappeur.

Bien que Belinda ait récemment montré qu’elle communiquait avec Babo, qui lui demande son avis sur sa musique, montrant même les messages privés envoyés sur Instagram, maintenant L’interprète et actrice a confirmé une relation de travail avec Babo, avec qui elle a dit qu’elle collaborerait pour une chanson.

Babo a envoyé des messages directs à Belinda à plusieurs reprises, indiquant clairement qu’il aime la chanteuse et pas seulement sa musique, lui dédiant des messages sur Instagram : « Belinda, toi et moi faisant la roulade sur un chameau. Je ne sais pas, réfléchis-y ou vous voulez #gagnertoujours« . Cependant à cette occasion la relation ne sera que du travail.

Lors d’une récente présentation du Pop Tour de Los 2000, à Monterrey, Nuevo León, On a demandé à Belinda si elle aurait une collaboration musicale avec Baboquoi Elle a confirmé qu’il y aura bien un duo entre la chanteuse pop et le leader du groupe Cartel de Santa.

Après avoir ravi les fans, Belinda n’a pas révélé plus de détails sur ce que serait le thème, sa durée ou quand il pourrait être publié.. Babo, qui a eu des tubes comme « courte fête » n’a pas non plus donné plus de détails sur la collaboration. Cependant, Belinda a expliqué pourquoi ils travailleront ensemble: »On va collaborer car c’est un grand ami, je l’admire beaucoup, je le respecte beaucoup« .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?