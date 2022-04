Belinda : comment est son personnage dans « Welcome to Eden »

loin de Mexique et ses problèmes, controverses et rumeurs les plus récents après la fin de sa relation avec chrétien nodal, Bélinda est situé à Espagne de se concentrer sur ses nouveaux projets, dont la promotion de la série qu’il a enregistrée il y a quelque temps, qui s’intitule « bienvenue à l’éden» et qui sera diffusé sur Netflix.

PLUS D’INFORMATIONS: La chanson que Belinda méprisait mais qu’Ángela Aguilar a transformée en succès

Cette nouvelle production suscite beaucoup d’attentes chez les fans de Bélinda, car on la reverra à l’écran, montrant le meilleur de son talent d’actrice. De même, il y a une grande incertitude sur le personnage qu’il jouera dans tous les chapitres.

Pour lever ces doutes, nous allons cette fois décrire un peu le personnage qu’elle incarne, selon ses propres mots, puisqu’elle-même en a donné quelques détails.

Belinda a un rôle important dans la série « Welcome to Eden », qui sera diffusée sur Netflix en mai de cette année (Photo : Belinda / Instagram)

À QUOI RESSEMBLE LE PERSONNAGE DE BELINDA DANS « WELCOME TO EDEN » ?

L’actrice, lors d’une conférence de presse tenue plus tôt ce mois-ci pour promouvoir la série Netflix, a répondu à une question sur le personnage qu’elle joue, qui s’appelle Afriqueune DJ qui aime être dans les soirées, montrant son talent pour mixer et faire plaisir aux gens.

Grâce à ses propos, nous avons découvert que son rôle est celui d’une femme un peu mystérieuse, même si l’on s’attend à ce qu’au fil des épisodes, on puisse en apprendre plus sur elle et ainsi comprendre un peu ce qu’elle veut et recherche.

« Elle aime la fête parce qu’elle se sent très en sécurité dans cet environnement, c’est comme son masque devant les gens… Elle aime bien paraître, être jolie, se sentir en sécurité, mais derrière tout ça il y a une femme qui est mystérieuse, non Il veut personne pour entrer dans ses sentiments et son cœur.a commenté ‘Beli’.

De même, il a reconnu que vous devez très bien la connaître car ils ne savent pas quelles sont ses véritables intentions, il est donc présumé que son personnage peut prendre beaucoup d’importance dans l’histoire.

« Tu dois bien réfléchir quand tu lui parles parce que tu ne peux pas la lire facilement, elle te dit une chose, mais en réalité c’en est une autre, tu ne sais pas si elle est bonne, si elle est mauvaise, c’est une fille que tu as à découvrir petit à petit »a déclaré la chanteuse et actrice.

BANDE-ANNONCE DE « BIENVENUE À EDEN »

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « WELCOME TO EDEN » ?

Après une longue attente, Netflix a confirmé que la production espagnole sera disponible sur sa plateforme à partir du vendredi 6 mai 2022 prochain.

QU’EST-CE QUE « BIENVENUE À EDEN » ?

« Êtes-vous heureux? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, sont invités à la soirée la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme un voyage passionnant deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis n’est pas vraiment ce qu’il semble… bienvenue à l’éden”Dit le synopsis officiel délivré par la plateforme Netflix.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WELCOME TO EDEN »

En plus de Belinda, qui joue l’Afrique, le casting de « bienvenue à l’éden» est complété par Amaia Aberasturi (« Akelarre »), Amaia Salamanca (« Malgré tout »), Lola Rodríguez (« Veneno »), Sergio Momo (« Elite »), Begoña Vargas (« Haute mer »), Ana Mena , Berta Vázquez (« Vis a vis »), Tomy Aguilera (« SKAM Spain »), Albert Baró (« Servir et protéger »), Guillermo Pfening (« Foodie Love »), Diego Garisa, Dariam Coco et Berta Castañé (« Días de Noël »), entre autres.