Belinda a révélé qu’elle envoie des messages avec Babo du Cartel de Santa : DE QUOI PARLENT-ILS ?

Francesco Poli Schiava Belle Rosato 2020

Il y a des endroits qui ont du charme, des endroits qui sont uniques de par leur beauté, leur tranquillité et la lumière qu'ils dégagent. C'est ici, dans le petit village de Santa Massenza (dans le Trentin, en Italie), que l'on trouve le domaine et la distillerie de Francesco et Alessandro Poli. Une oasis de paix où insectes et plantes coexistent en symbiose et où la coccinelle vit en toute tranquillité. Un insecte qui, malgré son aspect adorable, est en fait un prédateur vorace de bestioles qui s'attaquent aux plantes, comme les acariens, les cochenilles, les chenilles ou les larves de scarabées. Les coccinelles sont donc un grand allié du maraîcher et du jardinier biologique. Et c'est dans ce cadre que les vignobles de vignes indigènes poussent en harmonie avec la nature et sont vinifiés avec le minimum d'intervention. Tout cela pour obtenir des vins qui unifient histoire, tradition, qualité et territoire. Francesco Poli Schiava Belle Rosato est né dans les 6 hectares de vignobles du domaine. Un rosé pétillant issu de vignes du cépage schiava, un raisin rouge originaire du Trentin, qui est planté sur des sols limoneux et calcaires de plus de 30 ans et qui est cultivé selon les principes de la viticulture biodynamique. Seuls le soufre et le cuivre naturels et les préparations biodynamiques comme la silice de corne ou le fumier de corne sont utilisés comme engrais. Récoltés à la main, les raisins sont vinifiés dans des cuves en acier inoxydable. Une fois le vin de base produit, il est ensuite vieilli en bouteille avec l'ajout du moût de Trentino Vin Santo. Le résultat est le Francesco Poli Schiava Belle Rosato, l'expression la plus pure de la variété indigène Schiava. Un vin mousseux frais, doux et persistant, né de la manière la plus naturelle possible par la main experte de Francesco et Alessandro Poli et avec l'aide incessante de la coccinelle.