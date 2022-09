Belinda a rejeté une chanson romantique qui a fait d’Ángela Aguilar une millionnaire

in

Belinda a dit il n’y a pas longtemps à cette chanson romantique qui a ensuite été interprétée par un autre chanteur qui a obtenu un succès notable grâce à elle.

Les rumeurs faisaient toujours état d’une rivalité latente entre Belinda et Angela Aguilar, bien qu’aucun des protagonistes de ces versions n’ait reconnu avoir reçu cette inimitié. La vérité est qu’il y a une histoire qui unit les deux artistes avec la décision de l’un d’eux qui a fini par favoriser l’autre grâce à une chanson romantique qui est devenue un véritable succès.

La version à laquelle nous nous référerons circule depuis un certain temps lorsque Angela Aguilar était sur le point de sortir son travail Mexicain amoureux où est la chanson En réalité qui est l’auteur d’Altagracia Ugalde Mota, mieux connu dans le monde artistique comme Ana Barbara. Il semble que cette chanson ait eu un autre destin au moment de sa composition.

Oui, En réalité a été conçu par Ana Barbara pour que Bélinda reviendra au premier plan de la musique avec toute la force de cette chanson romantique qui avait tout pour un surlignage automatique dès sa publication, y compris, évidemment, avec un clip vidéo du protagoniste de bienvenue à l’éden. Cela ne s’est jamais produit car le chanteur aurait rejeté cette offre.

Plus tard la chanson En réalité a été offert à Angela Aguilar qui a admis avoir une fascination pour le sujet et c’était l’une des coupes les plus importantes de son album Mexicain amoureux où le thème en question a été produit par Pepe Aguilar afin d’être l’un des points forts du troisième travail d’atelier de l’artiste populaire.

Les numéros de la chanson dans Youtube? Il a été reproduit 63,8 millions de fois, devenant un véritable phénomène de masse, sans parler du reste des plateformes numériques où il a également joui des faveurs du public. Angela Aguilar avoua à une occasion qu’accepter la chanson de Ana Barbara Ce fut l’une des meilleures décisions de sa carrière professionnelle.

Enfin, il convient de noter que Bélinda il n’a jamais fait référence à cette situation donc impossible de connaître son avis sur la chanson ou l’interprétation que son collègue Angela Aguilar en fait. La vérité est que de nombreux fans de l’interprète de crapaud ils suggèrent que En réalité Je n’aurais jamais eu le même succès dans la voix de Bélinda puisque son style est assez différent de celui de la composition de Ana Barbara.

