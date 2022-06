Belinda a été accusée d’être une arnaqueuse et comparée à Simon Leviev, le Tinder Scammer

célébrités

Belinda est l’une des artistes mexicaines les plus impressionnantes de ces derniers temps, mais maintenant une accusation sérieuse est portée contre elle. Arnaquez-vous vos partenaires à la manière de Simon Leviev ?

© @belindapopBelinda a été accusée de fraude

Avec la première debienvenue à l’éden dans Netflix, Bélinda a une fois de plus réussi à capter une attention massive dans le monde entier. La chanteuse et actrice fait profil bas ces derniers temps, même si son arrivée dans la série espagnole et sa dernière séparation ont tout compliqué. Eh bien, au-delà du succès de cette bande, qui aura une deuxième saison, l’artiste mexicain a été impliqué dans de graves accusations.

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de Bélinda Comme chrétien nodal, qui a été en couple avec la chanteuse pendant trois ans et ils se sont même fiancés. C’est que, leur séparation a complètement surpris les adeptes des deux. Cependant, la plus grande surprise est venue lorsqu’ils ont confirmé que leur éloignement n’était pas en bons termes. A tel point que, dès cet instant, les deux se sont placés dans l’œil du cyclone.

En tout cas, celui qui a retenu le plus l’attention est Bélinda car Elle a été accusée d’escroquerie par Christian Nodal lui-même. Le chanteur également, il y a quelques jours, a partagé une capture d’écran d’une conversation avec son désormais ex où on a vu comment elle lui a demandé de l’argent pour réparer ses dents. Mais, Nodal n’a pas répondu à l’actrice de Netflix et elle était furieuse. C’est pourquoi il a décidé d’apporter une précision dans la même publication.

« Quand j’en ai eu marre de donner, tout était fini», s’est exprimé Christian confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles l’argent était à l’origine de leur séparation. Et ce sont ces mots qui ont conduit l’artiste mexicain à être accusé de fraude et, de fait, à être comparé à Simon Leviev, qui s’est fait connaître après le documentaire Netflix : L’escroc Tinder. En effet, selon différentes rumeurs, ce n’est pas la première fois que le chanteur met fin à une relation basée sur l’économie.

En 2017, après sa séparation d’avec Criss Angel, il a été supposé que la cause de sa rupture était une situation similaire. En effet, avant de mettre fin à leur relation, il s’est publiquement plaint d’avoir financé un clip vidéo pour elle. « L’amour n’a pas de prix, l’honnêteté doit toujours être là. Cette leçon m’a coûté des millions qui ont enrichi un véritable maître de la tromperie », a alors déclaré Criss.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la journaliste Ana María Alvarado a assuré qu’Ángel et Nodal n’étaient pas les seules victimes de Belinda. Comme l’a avoué la professionnelle, elle connaît deux hommes d’affaires qui ont été associés de l’artiste et qui ont tous deux traversé des situations similaires. « Nous sommes allés à un dîner où deux hommes qui étaient avec Belinda, deux hommes d’affaires, nous parlent du même ‘modus operandi’. C’est pourquoi je pense qu’elle agit de la même manière avec tous ses partenaires », étaient ses mots exacts.

